Les Raptors penseraient à Shai Gilgeous-Alexander

Les Raptors ont bien pensé à Kevin Durant durant l’intersaison. Selon TSN, les dirigeants canadiens ont débattu de ce qu’ils seraient prêts à donner pour la star des Nets et surtout, de ce qu’ils ne seraient pas prêts à lâcher. Ils ont aussi observé ce qui s’était fait pour les transferts de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, et les nombreuses contreparties accordées au Jazz. Et n’ont finalement pas bougé pour maintenir le cap de la progression en interne.

« On regarde toujours ce genre de choses. En travaillant avec Bobby (Webster, le GM) et Nick (Nurse, le coach), vous devez avoir l’esprit ouvert sur différentes choses. Mais on a aussi un plan avec cette équipe. On est concentrés là-dessus et sur la croissance de cette équipe », justifie le président de la franchise, Masai Ujiri.

Ce dernier, qui avait fait venir Kawhi Leonard pour une saison, terminée sur le titre de 2019, ajoute : « On essaie d’être le plus actif possible, mais on se concentre aussi sur qui on est et où on veut aller collectivement. Le sport, c’est gagner. On veut gagner ici. Parfois, il est bon d’être patient, aussi, et d’attendre le bon moment. »

Et si cette patience finissait par être récompensée par un autre joueur que Kevin Durant ? Toujours selon TSN, les Raptors surveilleraient de près la situation de Shai Gilgeous-Alexander. Le meilleur espoir du Thunder n’est pas à vendre, a récemment répété Sam Presti. Seulement l’intéressé pourrait commencer à se lasser d’enchaîner les années de reconstruction sans gagner. Ce qui semble l’attendre cette saison encore, pour la troisième année de suite.

Cet intérêt pour « SGA » paraît naturel car le natif de Toronto commence à très bien connaître Nick Nurse, avec qui il a évolué cet été sous le maillot de la sélection canadienne. Le joueur de 24 ans est sous contrat avec OKC jusqu’en 2026/27 et n’a donné aucune indication qu’il préférerait jouer ailleurs.

Mais si les choses venaient à évoluer, Masai Ujiri et Bobby Webster sembleraient prêts à se manifester…