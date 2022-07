Toronto intéressé par Kevin Durant ? Masai Ujiri se concentre sur ses jeunes

Les Raptors seraient-ils sur la liste des prétendants pour récupérer Kevin Durant ? Sur le papier, la franchise canadienne pourrait avoir des monnaies d’échange susceptibles de monter un échange. Qu’en est-il de la réalité ? Interrogé sur la question, le président Masai Ujiri a dû faire preuve d’habileté pour ne rien laisser filtrer.

Sa priorité du moment est d’assister à la Summer League pour voir son équipe à l’oeuvre, avec notamment quelques joueurs en manque de temps de jeu comme Armoni Brooks, Justin Champagnie, DJ Wilson ou encore Dalano Banton.

« Honnêtement, je ne parle pas de ces choses. Nous sommes incroyablement heureux de notre équipe. Je suis en chemin pour Las Vegas et je suis enthousiaste à l’idée de voir tous nos joueurs qui seront là et nos jeunes joueurs qui s’apprêtent à jouer en Summer League. S’il y a une chose dont je suis sûr, c’est qu’on va continuer à gagner à Toronto. On va continuer à progresser, je n’ai aucun doute là dessus. Malgré toutes les discussions qu’il peut y avoir, je suis incroyablement heureux de la situation de notre équipe et de la façon dont nous continuons à grandir », a-t-il répondu.

Masai Ujiri a également fait un point sur l’intersaison. Même s’il dispose de 15 joueurs sous contrat (ceux d’Armoni Brooks et Dalano Banton ne seront garantis à 100% qu’après le début de la saison régulière), Toronto resterait toutefois attentif aux opportunités qui pourraient se présenter d’ici la reprise.

« On a prolongé nos free agents, Thaddeus Young et Chris Boucher. On a signé Otto Porter Jr et on va continuer de regarder le marché, voir comment on peut améliorer notre équipe. Notre croissance en interne, c’est ce qui est le plus important lorsqu’on est à Toronto, la façon dont nous allons développer nos joueurs. Je crois que ça se voir dans la manière d’évoluer de nos jeunes. C’est comme ça qu’on continuera à grandir », a-t-il ajouté.