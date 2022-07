Les Raptors sur la piste de Kevin Durant ?

Vingt-quatre heures après l’énorme coup de tonnerre provoqué par la demande de transfert de Kevin Durant, la NBA, et surtout Brooklyn, tente de retrouver ses esprits. L’agent du joueur a confirmé ses envies de départ avec « le besoin de changer d’environnement« , et les deux principales pistes mènent à Miami et Phoenix. Ce seraient les deux options privilégiées par Kevin Durant.

Mais ESPN, par l’intermédiaire d’Adrian Wojnarowski, glisse une 3e piste à surveiller : Toronto. Comme en 2018, quand les Raptors avaient récupéré Kawhi Leonard, Masai Ujiri pourrait convaincre Durant de rejoindre le Canada.

« Je pense qu’il y a une équipe qui se cache, et qui va se cacher, c’est Toronto« , a déclaré le Monsieur Scoop d’ESPN. « Ils possèdent tous les types d’éléments souhaités et des choix de Draft pour faire un deal pour Kevin Durant. Ils possèdent un dirigeant comme Masai Ujiri, qui n’avait pas hésité à prendre le risque de récupérer Kawhi Leonard alors qu’il lui restait un an de contrat… »

Sur le papier, les Raptors ont effectivement une foule de jeunes talents et de choix de Draft qui peuvent séduire les Nets. Mais jusqu’où sont-ils prêts à aller ?

« Est-ce qu’ils vont offrir Scottie Barnes ? Je pense que c’est un joueur dont Toronto, dans quasiment toutes les circonstances, n’aimerait pas se séparer. Il y a Pascal Siakam et tous les autres joueurs talentueux… Des contrats qui pourraient coller. Je pense qu’il faut observer Toronto pour voir à quel point ils pourraient s’impliquer sur Kevin Durant« .