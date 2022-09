Sam Presti n’a pas l’intention de lâcher Shai Gilgeous-Alexander

Le Thunder n’est décidément pas gâté en cette intersaison. Après la blessure au pied droit de Chet Holgrem lors d’un match de gala pour la ligue d’été de Jamal Crawford, qui a contraint le rookie à déclarer forfait pour la saison, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui s’est retrouvé sur le flanc.

Touché à l’entraînement cette semaine, le meneur canadien souffre d’une entorse de niveau 2 du ligament latéral interne de son genou gauche et il sera indisponible pour deux semaines au minimum.

Lors de sa conférence de presse de présentation de la saison, le GM du Thunder Sam Presti s’est exprimé sur ce nouveau pépin à une dizaine de jours de la reprise de la pré-saison.

« Ça s’est passé à la salle, pendant qu’il s’entraînait. Je n’y étais pas mais je crois qu’il a juste perdu l’un de ses appuis le temps d’une seconde, et son genou a un peu tourné. Il a d’ailleurs terminé l’entraînement, et il ne ressentait aucune douleur jusqu’au petit matin », a-t-il déclaré. « Nous lui avons fait passer une IRM et on a pu avoir la confirmation de notre diagnostic. Toutes les blessures sont importantes, mais je ne pense pas que ce soit très grave. C’est un coup dur, mais je préfère que ça arrive maintenant qu’en plein milieu de la saison. On va s’en tirer, et on va prendre soin de lui. C’est malheureux, mais il va s’en sortir ».

Patience et précaution

S’il espère que son joueur sera vite opérationnel, Sam Presti n’a pas pu donner avec plus de précisions la date à laquelle Shai Gilgeous-Alexander reviendra. L’objectif est qu’il soit là pour le premier match de saison régulière, le 19 octobre à Minnesota, même si le mot d’ordre, comme pour la progression de son groupe, reste la patience.

« Je ne connais pas la réponse puisqu’il vient tout juste de se blesser », a-t-il ajouté. « Le corps de chacun est différent. On pourrait se mouiller à dire le temps que ça prendrait pour une personne normale. Là, c’est un athlète professionnel, qui va utiliser ce ligament durant toute sa carrière et qui se doit d’être performant. (…) Donc on verra comment ça avance d’ici deux semaines. On aimerait qu’il soit prêt pour la reprise, mais on ne peut pas faire ce genre de prédiction, car la nature reste insaisissable là-dessus ».

Sam Presti a également profité de son échange avec les médias pour réaffirmer la volonté du Thunder de collaborer avec Shai Gilgeous-Alexander sur le long terme après une question sur les rumeurs autour de SGA, annoncé comme la prochaine cible des Knicks après l’échec du « trade » de Donovan Mitchell.

« La raison pour laquelle on en parle, c’est parce qu’un joueur d’une autre équipe a été transféré. Maintenant, la « trade machine » est vide. Il va falloir un peu plus de contenu. On ne devrait pas être surpris par ce genre de choses. Il faut bien produire du contenu, c’est du business, on a besoin de créer de l’attention, ça génère de la publicité, la publicité génère des salaires, et c’est comme ça que ça marche (…). On adore Shai, il va devenir un joueur exceptionnel. Il a encore une grosse marge de progression même s’il est déjà très bon ».