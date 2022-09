Les Warriors ne sont toujours pas rassasiés

Les camps d’entraînement ouvrent leur barnum un peu partout sur le circuit NBA. Dans la baie de San Francisco, chez les champions en titre, l’ambiance était comme d’habitude bon enfant, avec un Klay Thompson qui déclarait son amour pour la gastronomie japonaise (et le saké) en amont d’un match à Tokyo face à Washington.

De poursuivants à poursuivis

Mais, de nouveau au sommet de la montagne après plusieurs saisons très compliquées, les hommes forts de la dynastie Warriors savourent encore leur dernière bague. Tout en assurant qu’ils sont prêts à repartir en campagne pour la défendre bec et ongles.

« Je ne pense pas qu’on ait la même motivation [que ces dernières années]. Je mentirais si je vous disais que c’était le cas. Mais on est encore motivé. Il y a de la motivation. Il n’y a aucun manque là-dessus, je peux vous l’assurer », assurait ainsi Draymond Green sur ESPN. « On ne pense plus à : ‘Oh, non, les gens ne croient plus en nous’. Cette opinion n’est plus d’actualité. »

Bien conscients de ne plus être les chasseurs, mais bien les chassés, avec cette fameuse cible dans le dos, les Warriors savent bien qu’ils seront attendus à chaque match par leurs adversaires. Mais ils préfèrent encore se concentrer sur eux-mêmes, comme ils l’ont toujours fait.

« Ce serait stupide de nous dénigrer et je pense que les gens vont nous prendre au sérieux« , ajoute Stephen Curry. « On sait aussi qu’il faut beaucoup de choses différentes pour aller gagner un titre. Il n’y a aucune garantie d’une année sur l’autre, peu importe la motivation. Il faut simplement accepter le travail à faire et montrer la volonté nécessaire pour l’accomplir. »

Stephen Curry déjà prêt à en découdre

Toujours prompt à montrer le bon exemple, Curry fêtera ses 35 ans en mars mais la superstar des Dubs ne compte pas ralentir la cadence. Il se dit prêt à jouer plus de 30 minutes par match sans souci, et il a gardé la forme cet été.

« Je suis bien content que la saison arrive car je me sens prêt », annonce-t-il dans le San Francisco Chronicle. « Je n’ai pris que deux semaines de vacances parce que je sais que quand on avance dans sa carrière, il ne faut pas prendre trop de temps sans jouer parce que, derrière, c’est plus difficile de revenir [au plus haut niveau]. »

Ayant réussi à convaincre Andre Iguodala de rester une saison supplémentaire, sa dernière, les Warriors historiques veulent encore ajouter à leur légende. À commencer par Klay Thompson qui veut une bague à chaque doigt…

« Les gars qui reviennent de leur premier titre, je sais juste qu’ils veulent vivre cette expérience à nouveau », sourit ainsi le « Splash Brother ». « Et personnellement, tout comme Steph, Andre et Draymond probablement, on sait qu’on a l’opportunité de gagner cinq titres. Et faire partie d’une liste très réduite. Avoir cette opportunité, rien que l’opportunité d’en faire partie, c’est déjà tellement spécial. »