Andre Iguodala prolonge encore une saison aux Warriors

Le voeu de Bob Myers et Steve Kerr a été exaucé : Andre Iguodala a décidé de signer un nouveau contrat d’un an avec les Warriors, et il va entamer sa… 19e saison chez les pros. Comme prévu, le quadruple champion NBA l’a annoncé au micro de son podcast « Point Forward » qu’il anime avec Evan Turner.

Ces dernier jours, Bob Myers avait expliqué pour quoi la présence d’Iguodala est importante dans l’effectif. « C’est quelqu’un que l’on veut avoir à ses côtés » expliquait-il jeudi. « Si ça ne tenait qu’à moi, nous le garderions longtemps, même sans jouer, mais nous manquons de temps. »

La semaine dernière, il était même allé plus loin, évoquant le rôle de son vétéran auprès des stars de l’équipe, mais aussi des jeunes.

« Andre fait partie de ces joueurs… C’est quelqu’un de très respecté, et il a une forte présence. C’est l’une des rares personnes au monde qui peut regarder Curry, Draymond ou Klay dans les yeux et se confronter à eux mais aussi attraper un Jordan Poole, Kuminga ou Wiseman et leur parler, les encourager. Il n’y a personne d’autre dans la ligue qui peut faire ça pour notre équipe ».

Quant à Iggy, il explique dans son podcast qu’il revient « à cause » de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr et « un peu » Bob Myers parce qu’ils lui ont tous montré beaucoup d’affection, et ils lui ont démontré combien sa présence était importante.