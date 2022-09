Dejounte Murray et Trae Young ont beaucoup à prouver

Quelques heures avant que Rudy Gobert ne prenne la direction de Minnesota, les Hawks avaient été les premiers à frapper sur le marché des transferts avec l’arrivée de Dejounte Murray. Pour une bouchée de pain, Atlanta a réussi l’un des plus jolis coups de l’année puisque Nate McMillan va s’appuyer sur l’un des meilleurs backcourts de la NBA avec la paire Murray-Young. Difficile de faire plus prometteur avec ces deux jeunes All-Stars.

Pour l’ancien meneur de jeu des Spurs, sa mission sera avant tout de donner le ton sur le plan défensif.

« La défense, c’est une question de faire les efforts » rappelle-t-il en conférence de presse. « Je vais apporter ce que j’ai appris, à la fois comme leader et par la voix pour que tout le monde y adhère. Tout le monde doit s’impliquer et se pousser les uns les autres et c’était bien de voir tout le monde le faire. Je suis prêt à me battre et à gagner la confiance de mon équipe au camp d’entraînement« .

« Il est bon dans tous les domaines : défense, points, passes, rebonds »

Cet été, Dejounte Murray a eu la bonne idée d’amener Trae Young et John Collins à Seattle pour participer à la ligue d’été créée par Jamal Crawford. L’occasion de mieux se connaître et de travailler les automatismes. Une initiative qui a ravi Trae Young, très enthousiaste à l’idée d’avoir un tel partenaire.

« C’était excitant pour moi dès que j’ai entendu que c’était une possibilité » a expliqué le meneur All-Star à propos de la venue de Dejounte Murray. « Je connaissais son jeu et ce qu’il apporte à l’équipe. C’est difficile de dire ce qu’il fait de mieux, car il est bon dans tous les domaines : défense, points, passes, rebonds. Il est vraiment bon dans tous les domaines, et je suis impatient de commencer. »

Est-ce que ce tandem sera complémentaire ? Est-ce qu’ils parviendront à se partager la mène et les tirs ?

« Il s’agit plutôt de le prouver aux gens qui croient en nous » répond Dejounte Murray à propos des critiques. « J’ai dit que je voulais venir à Atlanta et je suis venu à Atlanta. C’est à nous deux de développer notre jeu et de nous pousser l’un l’autre. »

« Comme dans tout processus de développement, il y aura des conflits »

Pour le nouveau GM, Landry Fields, la réussite de ce duo ne sera pas immédiate, et il y aura des « frictions ».

« Il faut s’attendre à ce que ce soit un peu difficile au début parce qu’on essaie de changer les habitudes de certains gars. Ce sont nos deux principaux manieurs de ballon et je m’attends à ce qu’ils fassent les ajustements nécessaires. Mais la réalité de la situation est que, comme dans tout processus de développement, il y aura (d’abord) des conflits. Je ne veux pas dire que cela aura un effet négatif. Des frictions doivent avoir lieu pour que nous puissions évoluer. Nous verrons à quoi cela ressemblera. Au final, ils devront être performants« .

Pour Nate McMillan, la présence de Dejounte Murray va surtout soulager Trae Young, et il a prévenu que son meneur allait davantage jouer sans ballon. Il a évidemment pris exemple sur Stephen Curry, même au niveau physique. « Je suis une éponge pour apprendre de nouvelles choses, et c’était génial d’apprendre de Steph » explique Trae Young, qui a décidé d’axer son été sur le physique.