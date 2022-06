Pourquoi les Spurs ont-ils lâché Dejounte Murray ?

C’est un transfert surprise, surtout quand on observe ce que les Hawks ont cédé pour obtenir Dejounte Murray. C’est-à-dire trois futurs premiers tours de Draft (2023, 2025 et 2027) et Danilo Gallinari contre un jeune All-Star, qui est parmi les meilleurs défenseurs de la ligue.

Pourquoi les Spurs ont-ils accepté une telle offre ? D’après Brian Windhorst d’ESPN, la franchise texane savait qu’elle ne garderait pas son meneur de jeu, libre en 2024, sur le long terme.

« Rich Paul, son agent, et Murray ont fait savoir qu’il n’allait pas signer de prolongation de contrat cet été », explique notre confrère. « Et cela ne dépend pas que des Spurs. Quand on prolonge, on est limité financièrement et une prolongation aurait probablement été en dessous de sa valeur, pour un All-Star de 25 ans. Il n’allait sans doute pas prolonger l’été d’après non plus. »

Murray va toucher 16.5 millions de dollars la saison prochaine et 17.7 millions la suivante. Comme il semble vouloir tester le marché en 2024, pour décrocher un très gros chèque, les Spurs avaient tout intérêt à s’en séparer, cet été ou durant l’intersaison prochaine, pour ne pas perdre sans contrepartie un joueur de ce calibre.

Atlanta avait un œil sur Brooklyn

Voilà pourquoi plusieurs franchises ont échangé avec les Spurs. Les Wolves étaient intéressés et des discussions ont eu lieu la semaine passée. Mais les dirigeants, qui aiment le profil de Murray, n’étaient pas motivés pour faire monter les enchères et envoyer du lourd pour lui. Quant à New York, la rumeur a circulé, mais les Knicks n’auraient pas parlé avec les Spurs d’après The Athletic.

Et les Hawks ? Un silence en début de semaine du côté du Texas a fait peur à la franchise, qui pensait que les négociations allaient tomber à l’eau. Les Hawks ont donc, en même temps, jeté un oeil sur la situation de Brooklyn, avec Kyrie Irving possiblement sur le départ, sans oublier Kevin Durant qui pouvait demander un transfert. Finalement, le premier va aller au bout de son contrat avec les Nets et le second n’a pas bougé.

Les dirigeants sont donc revenus vers San Antonio, pour conclure un échange qui leur permet d’associer Dejounte Murray à Trae Young. Sur le papier, c’est peut-être le meilleur backcourt de toute la NBA !