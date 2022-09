À 23 ans seulement, et avec déjà quatre saisons en NBA au compteur, Jarred Vanderbilt va connaitre sa troisième franchise à la rentrée. Rookie discret à Denver lors de la saison 2018/19, puis transféré à Minnesota la saison suivante, dans un transfert à quatre équipes qui envoyait notamment Clint Capela à Atlanta, l’ailier-fort a ensuite véritablement lancé sa carrière chez les Wolves, où il s’est notamment imposé dans le cinq majeur la saison passée.

Sans surprise, sa progression n’est pas passée inaperçue aux yeux de Danny Ainge, qui en a fait un élément central de la contrepartie reçue dans le transfert de Rudy Gobert.

Dans un effectif du Jazz largement rajeuni, et pour de bon tourné vers l’avenir, l’ailier-fort débute ainsi un nouveau chapitre de sa jeune carrière, au sein d’une franchise qui entame aussi une nouvelle ère.

« C’est un nouveau départ, assurément. Dans une carrière, dès qu’on gagne d’équipe, c’est un nouveau départ, et une opportunité de continuer à progresser, dans un contexte différent. C’est mon objectif » a-t-il ainsi déclaré. « Quelque chose de spécial se construit ici. C’est un nouveau commencement pour tout le monde, avec un nouveau staff et de nombreux nouveaux joueurs. Pour l’heure, on apprend encore à se connaitre. »

Probable titulaire sur un des deux postes d’ailiers, certainement aux côtés de Lauri Markkanen qui sort d’un EuroBasket réussi, Jarred Vanderbilt n’a qu’un seul objectif, à titre individuel : poursuivre sa progression.

« Je veux continuer à progresser en attaque particulièrement, devenir un meilleur finisseur, progresser au tir. J’ai le sentiment d’avoir passé un cap chaque année, donc je veux poursuivre sur cette voie. Je gagne en expérience d’année en année, et donc je progresse. […] J’ai encore du chemin à faire, mais ici à Utah, on va me donner l’opportunité de franchir encore un cap. Même si je suis dans la ligue depuis bientôt cinq ans, je n’ai véritablement joué des minutes majeures que depuis deux ans. Donc je suis enthousiaste pour ce nouveau départ. »