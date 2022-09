Ochai Agbaji garde le positif dans son transfert à Salt Lake City

En attendant le retour de l’EuroBasket de Lauri Markkanen, Collin Sexton et Ochai Agbaji étaient les premiers nouveaux membres du Jazz à s’exprimer en conférence de presse, hier.

Impliqué dans le transfert de Donovan Mitchell vers Cleveland, le rookie drafté il y a bientôt trois mois par les Cavaliers n’a ainsi pas mis très longtemps avant de se familiariser avec l’aspect business de la NBA…

« Quand j’ai appris le transfert, c’était un peu mon moment ‘Bienvenue en NBA’ », raconte-t-il à ce propos, pour le Deseret News. « Je n’ai même pas joué le moindre match et la moindre minute en NBA que j’ai déjà été échangé. Mais je vois ça comme une bonne opportunité. Qu’importe où je me serais retrouvé, ça aurait été une bonne opportunité pour moi et je vais en tirer le meilleur. Je suis ravi d’être ici. »

Le point de départ idéal pour sa carrière ?

Comme le sous-entend Ochai Agbaji, il atterrit en effet dans un cadre supposément idéal pour le lancement de sa carrière. En effet, comme Utah est désormais embarqué dans un projet de reconstruction, le joueur de 22 ans aura, vraisemblablement, tout le loisir de laisser parler son jeu dans la rotation de Will Hardy…

« Ici, je vais avoir plus d’opportunités et plus de chances de voir le terrain, d’avoir de l’influence [sur le jeu], en conservant le même état d’esprit. Je vais continuer de m’améliorer, d’avoir une influence positive sur l’équipe et d’avoir de la réussite », détaille-t-il, quand on l’interroge sur son état d’esprit lié à son arrivée à Salt Lake City.

Cinq mois après ses titres de champion NCAA et de MOP du Final Four, avec Kansas, Ochai Agbaji entend donc s’installer au plus vite comme l’un des nouveaux éléments-clés du Jazz. Sans se mettre trop de pression.

« Il faut juste prendre les choses au jour le jour, contrôler ce que l’on peut contrôler au quotidien, travailler dur, pour construire une bonne culture, une nouvelle culture. En développant la culture que les joueurs ici, dans l’Utah, avaient déjà à l’origine et en la faisant avancer », explique-t-il ainsi.

L’an passé, Ochai Agbaji tournait à 18.8 points et 5.1 rebonds de moyenne en NCAA (48% aux tirs, 41% à 3-pts). En Summer League, avec les Cavs, il tournait à 15.0 points et 4.8 rebonds de moyenne (37% aux tirs, 38% à 3-pts).