Collin Sexton débarque au Jazz à 100% de ses moyens

C’était il y a à peine quinze jours. Donovan Mitchell prenait la direction de Cleveland tandis que Utah accueillait Ochai Agbaji, Lauri Markkanen et Collin Sexton, pour ce qui restera comme l’un des plus gros échanges de l’été. Comme le Finlandais est en Allemagne pour l’EuroBasket, c’est le tandem Agbaji-Sexton qui s’est présenté pour sa première conférence de presse sous le maillot du Jazz.

Collin Sexton a ainsi pu confirmer qu’il était de retour au meilleur de sa forme, lui qui n’a plus joué en match officiel depuis le 8 novembre dernier en raison d’une déchirure au ménisque du genou gauche.

« Je suis à 100 % », a-t-il déclaré. « Pour ce qui est du déroulement de la rééducation, Je dirais qu’il y a eu des bons jours, des mauvais jours, des hauts et des bas. Mais je m’en suis sorti. J’ai eu quelques jours difficiles, où j’avais parfois l’impression de faire trois pas en arrière. Mais au bout du compte, il faut juste comprendre que chaque jour ne sera pas un bon jour. Je devais garder ça à l’esprit, et continuer d’avancer, me concentrer sur les petites victoires ».

Le joueur que Utah voulait

Au passage, Collin Sexton a enfin pu signer son nouveau contrat, conclu via un « sign-and-trade » à hauteur de 72 millions de dollars sur quatre ans.

Voilà qui implique un nouveau statut pour le joueur, qui plus est au sein d’une équipe remaniée. Mais plus qu’un nouveau départ, l’intéressé envisage plus cette aventure à Salt Lake City comme une continuité.

« Je veux juste continuer à apprendre et à progresser. Venir chaque jour ici et me donner à 110%, tout en étant le meilleur coéquipier possible. Je veux prouver que je sais jouer mais aussi montrer à mes coéquipiers que je suis avec eux, peu importe les hauts et les bas qui se présenteront, on les traversera dans l’optique de bien finir la saison ».

Déjà présent la veille en conférence de presse aux cotés de Danny Ainge, le GM Justin Zanik a quant à lui évoqué l’importance de Collin Sexton dans le nouveau dispositif du Jazz, assurant au passage que l’arrière est rapidement devenu une priorité comme monnaie d’échange de Donovan Mitchell.

« Collin est un joueur qui a fait ses preuves. À son âge et avec sa production actuelle, l’opportunité de l’avoir avec nous à travers cette étape est vraiment intéressante et, on l’espère, lors des années suivantes. Il n’y avait pas vraiment d’interrogation. C’était quelqu’un que nous voulions. Si nous devions conclure un accord, il se devait d’en faire partie », avait-il rappelé.