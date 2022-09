NCAA | TJ Power a choisi Duke

« Rich get richer », peut-on souvent entendre outre-Atlantique dans ces situations, quand les mieux lotis continuent systématiquement de gagner en ressources.

Sur le circuit NCAA, c’est applicable avec Duke : les saisons défilent, et les Blue Devils continuent de figurer avec constance parmi les programmes les plus établis dans le domaine du recrutement universitaire.

Ces derniers mois, Duke, mené par son nouveau coach Jon Scheyer, le successeur de Mike Kryzewski sur le banc, a ainsi fait des ravages dans la promotion lycéenne de 2023. Au printemps dernier, avant même l’été et donc le Peach Jam, le programme de Durham avait notamment déjà sécurisé l’engagement de cinq recrues, toutes classées dans le Top 30 des meilleurs lycéens pour 2023.

Et en cette période de rentrée scolaire sur les lycées et campus américains, la folle série reprend : l’ailier-fort TJ Power, classé à la 22e position dans la promotion 2023, s’est en effet engagé avec Duke et devient la sixième recrue lycéenne de Jon Scheyer pour la saison 2023/24.

Originaire du Massachusetts, TJ Power avait reçu des offres, entre autres, d’Iowa, North Carolina, Georgetown, ou encore Kansas et Ohio State. Son recrutement s’était notamment accéléré cet été, après le tournoi Peach Jam du mois de juillet, durant lequel il avait présenté des moyennes de 15 points, 9 rebonds et 4.9 passes en sept matches.

« J’ai vite compris que l’opportunité qui se présentait était difficile à ignorer. Je voulais choisir mon université en fonction de ma relation avec les coaches, et quand j’ai fait ma visite sur le campus, j’ai été satisfait. Coach Scheyer a une vision, je la partage et je la perçois » a ainsi déclaré le nouveau renfort des Blue Devils.

Poste 3/4 qui s’approche des 2m05, TJ Power est avant tout un créateur de grande taille, à l’aise balle en mains et capable de quelques passes bien senties. Son tir à mi-distance est aussi déjà bien présent dans son arsenal. Il manque de réactivité en défense, mais compense par une bonne intelligence de ce côté du terrain.

« Avec tout le talent que nous aurons sur le terrain, je pense que mes qualités de créateur seront mises en lumière. Je saurais aussi scorer de différentes manières. Les fans de Duke tiennent en moi un joueur équilibré et complet, capable de produire à un haut volume sur le terrain » a-t-il ainsi conclu.