Le passage à 32 franchises NBA officialisé en octobre ?

Selon un journaliste d’Associated Press, la NBA va profiter de la présaison pour annoncer les créations de deux nouvelles franchises. Sans surprise, ce sont Seattle et Las Vegas qui devraient accueillir les 31e et 32e franchises NBA.

Selon notre confrère, la NBA devrait effectuer cette annonce à Seattle, sans doute le 3 octobre pour l’opposition entre les Clippers et les Blazers à la Climate Pledge Arena. La NBA sera aussi à Las Vegas quelques jours plus tard avec les Lakers qui vont y affronter les Suns puis les Wolves, les 5 et 6 octobre.

Depuis une dizaine d’années, la NBA est régulièrement questionnée sur le retour des Sonics à Seattle, et la création d’une équipe à Las Vegas. Voici ce qu’avait répondu Adam Silver, le grand patron de la ligue, en juin dernier au moment des Finals.

« Il y a de superbes marchés. Nous étions à Seattle et je suis désolé qu’on n’y soit plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle dans une enceinte flambant neuve, qui marche de façon spectaculaire. Et Las Vegas, où nous serons en juillet pour la Summer League, a montré son potentiel pour une franchise sportive. »

Une extension prévue pour 2025 ?

Selon les médias américains, les propriétaires, consultés pour la création et les éventuels déménagements de franchise, attendraient la fin des négociations avec le syndicat des joueurs et les chaînes de télévision pour accueillir de nouvelles équipes. L’actuel contrat entre la NBA et ses diffiseurs (ESPN, ABC et TNT) se termine en 2025, et il se pourrait bien que les deux nouvelles franchises soient donc crées pour le début de la saison 2025/26.

Si c’est le cas, il faut s’attendre à ce qu’une franchise de l’Ouest change de conférence puisque Seattle et Las Vegas sont situées à l’Ouest. Minnesota, Memphis ou encore New Orleans pourrait passer dans la conférence Est.