France – Bosnie : un Bleu averti en vaut deux

Battue à Sarajavo le 27 août dernier, l’Equipe de France retrouve la Bosnie-Herzégovine cet après-midi (14h30 sur Canal+ Sport 360), et pour les joueurs de Vincent Collet, il s’agit d’abord de faire oublier la piètre prestation face à la Hongrie, mais aussi de prendre une revanche. Sans oublier l’enjeu comptable puisqu’un succès permettrait de se rapprocher de la 2e place, et de prendre le dessus sur un adversaire direct dans cette course à la meilleure place.

« Au-delà du classement, on veut surtout monter en puissance avec les 1/8e » répond Evan Fournier à Canal+. « Ce qu’on attend, c’est de la discipline. Savoir vraiment le plan de jeu et l’exécuter, et monter en puissance sur ces deux derniers matches. »

Déjà qualifiée, l’Equipe de France défie des Bosniens en pleine confiance, à l’image d’un Dzanan Musa sur un nuage (23.7 points par match). Les coéquipiers de Jusuf Nurkic viennent de battre la Slovénie, et en cas de victoire, ils se qualifieraient pour les 1/8e de finale. Inespéré il y a encore 15 jours.

« J’en ai la chair de poule » avouait Dzanan Musa après la victoire face aux Slovènes. « C’est juste un sentiment incroyable d’être aux côtés de Jusuf, le leader de cette équipe. Cette équipe est incroyable. Nous pouvons tout faire dans cet EuroBasket. » Même enthousiasme chez Miralem Halilovic : « C’est surréaliste de venir à l’EuroBasket et de gagner le premier match, puis de battre les champions en titre devant tant de fans. C’est l’une des plus grandes victoires de l’histoire de notre basket-ball. »

« Je les trouve très admirables dans leur engagement »

Les Bosniens n’ont plus rien à perdre. Ils font partie des équipes surprises de la compétition, et tout ce qui suit n’est que du bonus. C’est le danger.

« Je trouve qu’ils jouent avec énormément de coeur » souligne Evan Fournier. « Ils ont ramené pas mal de supporters. C’est une équipe qui a failli rater l’Euro par manque de budget et ils ont voyagé dans des conditions très pauvres. On a l’impression qu’il y a un esprit de revanche en eux, et qu’ils ont envie de montrer qu’ils méritent du respect. Je les trouve très admirables dans leur engagement« .

« Coeur », « Engagement »… Des qualités qui avaient fait défaut aux Bleus contre la Hongrie. Rudy Gobert et Vincent Collet avaient regretté ce manque d’envie des joueurs français, trop suffisants après leur victoire face à la Lituanie. Cette fois, il y a la volonté de prendre une revanche et de prouver que le match face à la Hongrie n’était qu’un accident dans la progression de l’équipe.

Par rapport au dernier match, quelques différences notables. D’abord, Andrew Albicy a retrouvé sa place dans le cinq de départ, et il sera essentiel face à John Roberson. Ensuite, Moustapha Fall ne sera pas de trop pour limiter l’impact de Jusuf Nurkic, et épauler le duo Gobert-Poirier. Enfin, Terrence Tarpey a pris du volume dans cette équipe, et les Bleus comptent sur lui pour limiter l’impact de Dzanan Musa, impérial face à la Slovénie.

Une fois de plus, c’est la défense qui peut porter les Bleus et les faire rentrer dans le match, et il ne faudra donc pas tomber dans le piège d’un hourra basket.