Sans convaincre, les Bleus disposent péniblement de la Hongrie

Après la victoire au forceps face à la Lituanie hier, la France doit confirmer ce soir face à la Hongrie, pour ainsi se rapprocher du podium du Groupe B, surtout après la défaite de la Slovénie contre la Bosnie-Herzégovine. Le momentum apparaît largement en faveur de l’escouade de Vincent Collet a priori, mais cette affiche ressemble néanmoins fortement à un match piège, face à une sélection hongroise qui n’a rien à perdre après deux défaites pour débuter la compétition…

Le banc très vite ouvert, sans grand succès

Le début de rencontre va en tout cas en ce sens : après une entame pied au plancher, avec une avance qui dépasse rapidement les 10 points sous l’impulsion d’un Guerschon Yabusele tranchant (9 points), les Bleus perdent trop vite le fil de leur match. Vincent Collet décide d’ouvrir son banc pour économiser ses cadres, étant donné que la France est en « back-to-back », mais ça ne paye pas : la concentration défensive et l’exécution des systèmes perd en qualité, et la Hongrie, derrière l’inusable Adam Hanga, grignote tranquillement son retard avant la fin du premier quart-temps (19-15).

La suite de la première période, à l’exception de quelques passages convaincants d’Amath M’Baye, Rudy Gobert et surtout Timothé Luwawu-Cabarrot, n’est pas particulièrement plus rassurante. L’Équipe de France garde certes le contrôle du score, mais on sent que l’équilibre est fragile. De trop nombreuses pertes de balle sont regrettables – huit au total au cours des vingt premières minutes – pendant que la Hongrie a la main chaude derrière l’arc (6/12).

Ainsi, sans vraiment convaincre, les hommes du capitaine Evan Fournier, bien plus discret que la veille puisqu’il ne joue que huit minutes en première période (3 points à 1/3), n’ont qu’une petite possession d’avance à la pause (42-39).

Une fin de match cauchemardesque

Toujours enclin à s’adapter en cours de match, Vincent Collet change donc son fusil d’épaule à la sortie des vestiaires. Il repart ainsi sur une rotation plus habituelle autour de ses titulaires, et l’effet au score est immédiat : la France s’offre un matelas de 12 points d’avance (54-42) après quatre minutes jouées dans le troisième quart-temps. La défense retrouve son assise, les pertes de balles sont limitées, et dans l’ensemble le jeu proposé est nettement plus abouti. Les Bleus passent la cinquième vitesse au bon moment sous l’impulsion des titulaires, et se mettent à l’abri avant d’attaquer le dernier quart-temps (+14, 67-53).

Malheureusement, le dernier acte est beaucoup, beaucoup plus brouillon, car les joueurs français souffrent toujours d’un sérieux problème de constance et n’enfoncent pas le clou alors qu’ils en ont l’occasion.

Les hommes de Vincent Collet débutent ainsi le dernier quart-temps par un vilain passage de quatre minutes sans le moindre point marqué, et n’inscrivent plus largement que sept points en neuf minutes. De surcroit, le problème des ballons perdus redevient central : douze en seconde mi-temps ! La France, pourtant en tête de 14 points une dizaine de minutes auparavant, se complique gravement la vie, et la Hongrie, pragmatique dans la peau de l’outsider, en profite pour recoller à -2 (74-72) à l’entame de la dernière minute…

Finalement, l’essentiel est assuré au bout du compte (78-74), puisque David Vojdova manque le tir primé pour offrir l’avantage aux siens, puis Guerschon Yabusele et Evan Fournier assurent sur la ligne des lancers-francs. Mais malgré la victoire, un goût amer demeure en bouche, car les Français ont frôlé la catastrophe dans le dernier quart-temps. Un véritable supplice de dix minutes, durant lequel les Bleus ont bien failli dilapider une avance de 14 points…

Rien ne sera aisé dans cet EuroBasket, pour l’Équipe de France.

France Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Elie Okobo 05:12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Amath M'baye 11:01 0/0 2/3 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 6 Timothe Luwawu-cabarrot 22:37 1/2 1/3 2/2 0 3 3 1 3 0 2 0 7 Thomas Heurtel 22:17 0/1 1/3 0/0 1 1 2 7 0 0 3 0 3 Guerschon Yabusele 24:14 5/7 1/1 4/4 0 3 3 2 3 0 4 0 17 Evan Fournier 23:34 2/6 2/4 2/3 1 0 1 5 2 2 1 0 12 Theo Maledon 07:07 1/1 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 Vincent Poirier 16:00 4/6 0/0 2/2 0 5 5 0 1 0 1 0 10 Andrew Albicy 25:05 0/0 0/1 2/4 0 2 2 4 1 1 3 0 2 Terry Tarpey 14:08 1/2 0/1 0/0 0 2 2 4 2 1 0 0 2 Rudy Gobert 24:48 6/8 0/1 3/3 2 7 9 0 3 0 2 1 15 Moustapha Fall 03:57 0/0 0/0 2/2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 Hungary Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Mikael Hopkins 22:09 1/4 1/5 5/5 2 1 3 0 3 1 2 0 10 Rosco Allen 22:00 2/3 1/1 0/0 0 3 3 1 3 2 0 0 7 Akos Keller 17:51 2/4 1/2 0/2 1 1 2 0 1 1 0 2 7 Adam Hanga 27:44 1/4 4/8 4/7 0 4 4 3 0 0 2 0 18 David Vojvoda 30:52 0/2 2/7 2/3 0 0 0 3 4 1 6 0 8 Szilard Benke 21:30 2/3 1/2 2/2 1 2 3 0 5 2 1 0 9 Adam Somogyi Gyorgy Goloman Csaba Ferencz Zoltan Perl 19:18 0/4 0/1 0/0 1 1 2 4 1 2 0 0 0 Janos Eilingsfeld 18:00 3/4 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 6 Benedek Varadi 20:36 3/3 1/2 0/0 2 2 4 4 2 2 2 0 9

Crédit photo : fiba.basketball