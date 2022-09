L’autre surprise de la journée : la Bosnie-Herzégovine s’offre la Slovénie !

Les choses se compliquent encore dans le groupe B, puisque la Bosnie-Herzégovine s’est offert le scalp de la Slovénie (97-93), pour son deuxième succès en trois sorties.

Et ce n’est pas Jusuf Nurkic (12 points, 9 rebonds) qui a fait le plus mal aux Slovènes, mais plutôt les extérieurs Dzanan Musa (22 points à 3/5 de loin, 5 rebonds et 5 passes) et John Roberson (23 points à 7/13 de loin), la Bosnie-Herzégovine bouclant le match à 15/30 à 3-points !

L’écart entre les deux équipes n’a jamais dépassé les 8 points tout au long du match, la Bosnie rentrant dans les deux dernières minutes avec seulement deux points d’avance (91-89). Edin Atic a alors inscrit un layup décisif (93-89) mais Goran Dragic (20 points) a répondu, avant que la rencontre ne se joue sur la ligne des lancers.

Et c’est donc la Bosnie-Herzégovine qui est repartie avec une précieuse victoire, alors que Luka Doncic, qui n’a eu de cesse de se tenir le poignet droit, bouclait le match avec 16 points, 8 rebonds, 8 passes et 4 interceptions, mais avec 5 balles perdues et surtout un vilain 0/8 de loin, la Slovénie terminant à 10/32 dans le domaine.

C’est d’ailleurs la première défaite de Luka Doncic dans un EuroBasket, puisqu’il avait remporté les neuf rencontres de l’édition précédente, et les deux premières de celle-ci.

Avec cette deuxième victoire, la Bosnie-Herzégovine se hisse en tout cas au niveau de la Slovénie (2-1), derrière l’Allemagne (3-0) dans le groupe B. Si la France l’emporte ce soir face à la Hongrie, il y aura donc trois équipes à égalité (2-1) et la Lituanie (0-3) sera en grand danger de ne pas sortir des poules…