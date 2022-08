La France tombe en Bosnie-Herzégovine après deux prolongations

Pour ce dernier match de la fenêtre internationale du mois d’août, la France est à Sarajevo ce samedi soir, pour défier une équipe de Bosnie qui est dernière du Groupe K. Sur le papier, un match aisé pour les hommes de Vincent Collet a priori, même si la rencontre de mercredi dernier, face à la République Tchèque, a montré qu’il y avait encore du travail…

Et ce sentiment est confirmé à l’entame de cette rencontre : comme face aux Tchèques, la France est au ralenti à l’entame du premier quart-temps.

Encore un retard à l’allumage

Pris à la gorge d’entrée par l’agressivité défensive de leurs adversaires, les joueurs français balbutient leur basket : -11 (13/2) puis -16 (22-6) après un peu plus de cinq minutes de jeu ! La défense est trouée, et de surcroit, les Bosniens ne ratent pas grand chose (12/19), à l’image du chantier de Jusuf Nurkic, qui compile 9 points et 3 rebonds. Comme mercredi dernier, les Français encaissent 28 points dans ce premier quart-temps, mais n’en inscrivent que la moitié…

Le second quart-temps, fort heureusement, est plus apaisé : enfin entrés dans leur match, les Bleus haussent le ton en défense et recollent de ce fait très vite au score (33-33). Essentiellement sur contre-attaque, grâce aux pertes de balle des Bosniens (15 en première mi-temps), qui ont totalement perdu leur momentum. Deux tris primés de Guerschon Yabusele et Evan Fournier plus tard, la France a pris les commandes aux scores, et continue ensuite de creuser tranquillement : +8 à la mi-temps (46-38).

Frustrants à voir et certainement frustrés sur le parquet, et certes pas épargnés par certaines décisions arbitrales parfois étonnantes, les Français ne capitalisent pas au retour des vestiaires, malgré une grosse fin de première période.

On retrouve les failles du premier quart-temps : une défense branchée sur courant alternatif, des phases d’attaque trop souvent confuses. Et ainsi, sans véritablement briller, même si leur agressivité défensive retrouvée est assurément à souligner, les coéquipiers de Jusuf Nurkic reprennent confortablement le score après la demi-heure (59-51).

Cinquante minutes pour se départager…

Mais alors qu’une défaite inévitable se profile à l’entame de l’ultime acte, Evan Fournier enfile la cape du sauveur. L’arrière des Knicks inscrit 12 points dans le seul quatrième quart-temps, et répond ainsi à Jusuf Nurkic, qui lui aussi monte sérieusement en puissance en fin de partie, à l’image de cet énorme dunk sur le museau de Vincent Poirier. Après un dunk décisif, dans les toutes dernières secondes, du capitaine de la sélection tricolore, les deux formations ne peuvent se départager à l’issue du temps réglementaire et le match part en prolongation (76-76).

Les cinq minutes de jeu supplémentaires ne sont pas suffisantes, dans un premier temps, pour désigner un vainqueur.

La fatigue s’installe des deux côtés, et les deux formations font jeu égal, sans qu’aucun joueur ne parvienne à prendre les choses en main. La France a bien une occasion de l’emporter à un peu plus deux secondes de la fin, mais Rudy Gobert est sanctionné d’une faute offensive, alors qu’Evan Fournier était lancé vers le cercle… Une seconde prolongation est de mise (85-85).

Celle-ci sera fatale aux Français, complètement à sec physiquement. La troupe de Vincent Collet s’accroche tant bien que mal, mais une tentative d’égalisation derrière l’arc d’Evan Fournier est contrée, avant que quelques secondes plus tard, dans le coin droit devant le banc de l’Équipe de France, la Bosnie, par l’intermédiaire d’Aleksander Lazic, plante le coup de poignard et passe à +6. Ce sera l’écart final (96-90).

Avec cette défaite, la France devient deuxième du Groupe K, devancée par la Lituanie, et elle devra aller chercher officiellement sa qualification en novembre prochain, lors de la prochaine fenêtre de qualifications, durant laquelle les NBAers ne seront pas là… Mais plus largement, à cinq jours du début d’un Eurobasket qui s’annonce corsé en phase de poule pour eux, les Bleus ne rassurent pas particulièrement…

Crédit photo : fiba.basketball