La Harden Vol. 6 s’affiche en rose

Le rose est plus que jamais tendance au rayon sneakers avec notamment l’arrivée imminente d’une LeBron 20 entièrement rose. Adidas a donc saisi la balle au bond en délivrant une Harden Stepback 3 et une Harden Vol. 6 avec différentes teintes de rose et du blanc.

Sur la Harden Vol. 6, la tige est recouverte de motifs faisant ressortir le logo « JH » du joueur. On note aussi l’aspect d’une fleur blanche au niveau des œillets. Comme sur la languette, la semelle est recouverte de deux notes de rose, le plus foncé faisant notamment ressortir les trois bandes de la marque adidas au niveau du talon.

Ce coloris de la Harden Vol. 6 est déjà sorti depuis le 29 août sur le sol nord-américain. En France, seule la Harden Stepback 3 est dispo en rose pour l’instant.

(Via SneakerNews)

