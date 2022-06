Les premières images de la LeBron 20 ?

La LeBron XX sera l’un des événements de l’année, et l’histoire retiendra que c’est sous un coloris rose à l’occasion d’une séance d’entraînement estival de LeBron James qu’elle a été dévoilée pour la première fois.

A la différence de la LeBron 19, la LeBron 20 devrait d’abord être commercialisée en version Low, avec une forme arrondie et une tise en mesh respirant. Un look qui rappelle le modèle signature de Kobe…

On notera la présence de deux virgules présentes l’une sur l’autre, avec un aspect détaché au niveau du talon et un « Swoosh » cousu en dessous. Des notes de cuir sur la languette et les œillets complètent l’ensemble.

Peu d’éléments sont pour l’heure visibles sur ces quelques clichés, si ce n’est que le modèle s’affiche quasi intégralement en rose ! Plus de détails devraient être communiqués dans les semaines à venir.

(Via SneakerNews)

