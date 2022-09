Voilà maintenant trois bonnes années que le processus de reconstruction est en cours du côté de Detroit. Treizièmes, quinzièmes puis quatorzièmes de la conférence Est, les Pistons ont enfin de bons espoirs de s’extirper des bas-fonds du classement.

C’est en tout cas la conviction de Dwane Casey, pour qui Jaden Ivey et Jalen Duren pourraient représenter les dernières pièces permettant à son puzzle de ressembler à quelque chose de décent.

« Les reconstructions sont toujours difficiles. Nous sommes en train de prendre un nouveau virage. C’est une période passionnante. Nous avons ajouté quelques joueurs vétérans avec Alec Burks et aussi Nerlens Noel, donc ça va aider nos jeunes à grandir. Nous avons vraiment franchi une nouvelle étape dans notre processus de reconstruction », a-t-il confié mercredi en marge d’une rencontre de baseball entre Detroit et Seattle.

Plusieurs joueurs arrivés à maturité

Tous les éléments semblent réunis pour que l’équipe trouve enfin les leviers afin de viser les 30 victoires dans un premier temps, et pourquoi pas plus si affinités.

« On espère une croissance. La progression interne est très importante. Une chose que Troy Weaver (le GM) a fait, c’est de bâtir un groupe de jeunes, de travailleurs, de gars de caractère qui ont travaillé tout l’été. Je peux voir de l’amélioration », a-t-il ajouté. « Le jeu s’est ralenti pour un gars comme Saddiq Bey. Vous avez mentionné Cade Cunningham. Vous avez mentionné Isaiah Stewart… Pour tous ces gars-là, le jeu s’est ralenti. Donc, la croissance est là. L’équipe de Summer League a eu un excellent programme d’entraînement, et on a aussi pu voir leur développement. On s’attend à ce que ça continue comme ça ».

Difficile pour l’heure de faire davantage de projections au regard du nombre de facteurs qui entrera en ligne de compte. Mais l’espoir est de rigueur à quelques semaines du début du « training camp ».

« On sent bien que le camp d’entraînement va vite arriver », a-t-il poursuivi. « Je ne vais pas fixer de limites sur ce qu’ils peuvent accomplir, mais vous verrez une amélioration significative avec l’équipe qui débutera cette année ».