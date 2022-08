Les Nets et les Sixers sont toujours sur le dossier Markieff Morris

Markieff Morris occupe une place de choix parmi les « free agents » encore disponibles et convoités. Selon Marc Stein, deux équipes aimeraient toujours se l’offrir : les Nets et les Sixers. Pour le journaliste, les New-yorkais, à la recherche d’un vétéran capable « d’imposer le respect » aux stars « imprévisibles » que sont Kevin Durant et Kyrie Irving, auraient manifesté l’intérêt le plus sérieux.

Le joueur de 32 ans n’est pas du genre à s’écraser. On dit de lui que lorsqu’il évoluait aux Lakers, il n’hésitait pas à l’ouvrir dans un vestiaire où se trouvaient LeBron James et Anthony Davis. Une influence visiblement positive puisqu’il a participé à l’épopée californienne jusqu’au titre de 2020.

Quant à l’intérêt venant de Philadelphie, il est mutuel. Markieff Morris a affiché ouvertement cet été son envie de jouer dans sa ville natale. Le souci, dans un cas comme dans l’autre, est peut-être salarial. Depuis plusieurs années, il évolue au salaire minimal, soit 2,6 millions de dollars touchés la saison passée. Une saison durant laquelle l’intérieur a fait remonter légèrement sa moyenne de points par rapport à son passage aux Lakers.

Pas simple de capitaliser là-dessus pour autant car en raison de son altercation avec Nikola Jokic et sa blessure aux cervicales, il n’a disputé que 17 matches. Et n’a, par la suite, pas été intégré à la rotation d’Erik Spoelstra durant les playoffs (une apparition unique de trois minutes).