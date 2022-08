Donovan Mitchell aux Knicks : pourquoi ça coince ?

Les discussions ont repris entre les Knicks et le Jazz, au sujet du transfert de Donovan Mitchell mais les deux parties ne parviennent toujours pas à s’entendre. New York a multiplié les « packages » en faisant évoluer les joueurs et le nombre de premiers tours de Draft, mais la direction du Jazz reste inflexible.

Selon le New York Post, ce ne sont pas les joueurs (Fournier, Grimes, Quickley, Toppin…) ou le nombre de choix de Draft qui posent problème. Nouvel homme fort du Jazz, Danny Ainge n’est pas si attaché que ça aux joueurs qui rejoindront Utah. En revanche, il reste ferme sur un élément : le nombre de premiers tours de Draft non protégés.

Dans sa dernière offre, New York proposait cinq premiers tours de Draft, dont deux non protégés. Selon le Post, Ainge en voudrait quatre ! Par « non protégés », on entend des premiers tours de Draft qui appartiendraient à 100% au Jazz, sans protection au niveau des places.

Dans l’échange de Rudy Gobert aux Wolves, le Jazz a déjà récupéré cinq premiers tours de Draft, dont trois sont « non protégés » en 2023, 2025 et 2027. En prime, le Jazz aura la possibilité d’échanger son choix avec les Wolves en 2026. Cela donne une idée des exigences de Danny Ainge.