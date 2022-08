Les Knicks ont proposé Evan Fournier dans l’échange pour Donovan Mitchell

Depuis quelques jours, on sait que les discussions ont repris entre le Jazz et les Knicks autour d’un transfert de Donovan Mitchell. The Athletic en rajoute une couche désormais, en expliquant que New York a fait de nouvelles offres pour l’arrière All-Star.

Danny Ainge aurait ainsi devant lui un package composé notamment d’Evan Fournier, Obi Toppin et cinq premiers tours de Draft (dont deux non protégés) précisent nos confrères.

Sauf que rien n’a changé pour l’ancien dirigeant de Boston : le Jazz est gourmand et souhaite beaucoup plus que ça.

On se souvient que dans les premiers temps des négociations, Utah voulait Immanuel Quickley, Obi Toppin, Quentin Grimes et Miles McBride, sans oublier surtout six premiers tours de Draft pour céder sa star ! Les Knicks avaient refusé, surtout qu’ils tiennent beaucoup à Grimes.

En résumé, comme depuis quelques semaines, ça discute bien entre les deux franchises mais aucun accord ne semble imminent.