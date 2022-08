Pat Connaughton : « La série face à Boston n’était qu’une histoire de momentum »

Invité sur le podcast de Duncan Robinson, Pat Connaughton a évoqué la campagne décevante de Milwaukee lors des derniers playoffs. Champions NBA, les Bucks ont buté sur Boston, futur finaliste, au terme d’une demi-finale de conférence haletante qui a été jusqu’au Game 7.

Pour le joker des Bucks, qui a prolongé pour trois ans le mois dernier, l’absence de Khris Middleton a forcément pesé, mais les chances d’atteindre la finale de conférence était bien réelles.

« Les blessures font partie du jeu », a-t-il relativisé. « Chaque a année, il y a des équipes qui peuvent sans doute se dire : « Si untel ou untel avait été en bonne santé, on aurait eu une bien meilleure opportunité ». Bien sûr, c’est le truc le plus facile à pointer du doigt pour nous. On est allé jusqu’au Game 7 face à Boston sans Khris Middleton. Qu’est-ce qu’on aurait fait s’il avait été là ? Malheureusement, la NBA est comme ça et c’est aussi pour cette saison que c’est si dur de remporter un titre. Il ne s’agit pas seulement d’être la meilleure équipe, il y a un peu de chance aussi. Sur les blessures et tout un tas de choses. Malgré ça, je pense qu’on a quand même eu une opportunité. On arrive à passer à 3-2 en prenant le Game 5 à Boston. Le Game 6 est un match qu’on doit gagner. On va apprendre de cet échec, l’utiliser comme une motivation cet été, et ça va nous rendre meilleurs, à cause de la défaite. Parce que je pense qu’on apprend plus d’une défaite que d’une victoire, malheureusement ».

Moins de contrôle dans les matchs-clés

A plusieurs reprises, Milwaukee a notamment réussi à faire pencher la série de son côté, mais s’est heurté à deux performances individuelles extraordinaires, avec Al Horford dans le Game 4 et Jayson Tatum dans le Game 6, qui ont à chaque fois rebattu les cartes.

Les matches clés qui avaient penché en leur faveur lors des playoffs 2021 ont cette fois filé entre leurs doigts.

« On a eu la chance d’être de l’autre côté de la barrière lorsqu’on a remporté le titre en 2021 en terme de momentum. On a gagné les matchs qu’on devait gagner et les matchs importants. Le momentum en NBA est vraiment fragile en playoffs. Cette année, on a eu moins de réussite », s’est-il remémoré. « La série face à Boston n’était qu’une histoire de momentum. On gagne le Game 1 là-bas, on perd le deuxième, OK ça fait 1-1. Je ne dis pas que le momentum bascule mais la série est toujours en notre faveur. On remporte le troisième, on perd le 4e à la maison avec Al Horford qui plante 30 points. Le momentum bascule alors immédiatement. On a la possibilité de passer à 3-1 à la maison et de finir la série sur les matchs qu’il reste (…). On le récupère en gagnant le Game 5 là-bas, et on le reperd le match suivant. Ça a été les montagnes russes au niveau émotion ».

Pour Pat Connaughton, ce revers est une bonne leçon en vue de la saison prochaine dans la façon d’appréhender et d’essayer de conserver le momentum.

« En NBA, il faut vraiment faire attention à ne pas trop se projeter. Quand le momentum passe d’une équipe à l’autre, c’est ce qui se passe. Les équipes ont tendance à se projeter (…). On doit un peu retenir la leçon de cette année, où on s’est souvent retrouvé du mauvais côté, pour se dire : « On doit prendre chaque match l’un après l’autre ». Sinon, la situation peut vite t’échapper ».