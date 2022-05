Le MVP de la nuit | La réponse autoritaire d’Al Horford à Giannis Antetokounmpo

Al Horford a secoué la tête pendant plusieurs secondes, pour montrer à Giannis Antetokounmpo qu’il avait reçu le « message ». Le Grec venait de dunker en contre-attaque devant le joueur des Celtics, à l’entame du troisième quart-temps de ce Game 4. Dans la foulée de son geste, le leader des Bucks s’est stoppé pour lancer un regard rageur vers son adversaire. Ce regard trop appuyé, jugé provocateur, lui a valu une faute technique.

Il lui a surtout valu une réaction autoritaire du vétéran de Boston, piqué dans son orgueil. « Je ne sais pas vraiment ce qu’il a dit, mais la façon dont il m’a regardé et dont il s’y est pris ne m’a pas plu. À ce moment-là, quelque chose a basculé dans le match », rapporte Al Horford.

Ainsi à l’entame du quart-temps suivant, son équipe encore menée de deux points, il est parti en dribble devant le Grec pour aller lui dunker à son tour dessus malgré, cette fois, une tentative de contre. Le joueur de 35 ans a fait exploser toute sa rage, comme rarement. Sans doute emporté par ses émotions, il a lui aussi écopé d’une faute technique en raison d’un coup de coude envoyé au visage de Giannis dans l’élan de son dunk galvanisant.

« On m’a fait la passe et (Giannis) est sorti sur moi. J’avais beaucoup shooté extérieur alors je me suis dit que j’allais partir en dribble. J’y suis allé, grosse action évidemment. Avec beaucoup d’émotions. Je crois que ça nous a permis d’aller encore plus loin collectivement. »

« C’était une sacrée action », qualifie Jayson Tatum, l’autre héros de la fin de match des Celtics. « À chaque fois que Al remonte le temps et redevient le joueur qu’il était avec l’un de ces dunks, cela fait lever tout le monde du banc. Al joue avec une telle passion que tous les autres doivent suivre. » « L’énergie a changé pour tout le monde après ça », confirme Marcus Smart qui décrit son coéquipier comme le « meilleur vétéran » avec lequel il ait jamais joué.

Gros impact des deux côtés du terrain

Son quatrième quart-temps héroïque ne s’est pas limité à ce dunk. Un « runner » devant Brook Lopez, un panier primé en première intention en transition, un autre panier à 3-points dans le corner, en étant encore servi par Jayson Tatum, ou encore un « hook » avec la faute du pivot des Bucks.

Bilan des comptes : 16 points inscrits… dans les sept premières minutes de la période.

L’intérieur, qui venait de sortir un gros Game 3 (22 points, 16 rebonds et 5 passes), s’est ainsi offert un nouveau record en playoffs avec 30 points (11/14 aux tirs dont 5/7 de loin), 8 rebonds et 3 passes en 42 minutes de jeu. Sans oublier un gros investissement défensif sur le Grec (seulement six points dans le final), alors que son partenaire de raquette, Robert Williams, était absent.

Giannis is 15-49 (30.6%) when guarded by Horford this series. He is 35-65 (53.8%) when guarded by any other Celtic. pic.twitter.com/82fx23v13t — StatMuse (@statmuse) May 10, 2022

Ce match exceptionnel pour son âge lui a valu quantité de compliments. À commencer par Giannis Antetokounmpo lui-même qui décrit son adversaire comme un « vrai professionnel. Il faut le féliciter car beaucoup de gens à 35 ans ne peuvent pas jouer ainsi. Il est la raison pour laquelle ils sont restés dans le match. »

« Al nous a portés en seconde période et a incité tous les autres à se surpasser », juge Jayson Tatum. « Personne ne pourra jamais dire du mal de lui. Il m’a beaucoup aidé au cours de nos trois années ensemble, j’ai beaucoup de chance d’avoir Al comme coéquipier. » « Il fait ça depuis très longtemps et il sait ce qu’il apporte à cette équipe. C’est une très, très, très, très grosse clé d’avoir Al avec nous », affiche Marcus Smart.

Leur vétéran, qui aurait déjà pu être le héros du Game 3 avec sa claquette au buzzer un poil trop tardive, rappelle que les Celtics avaient conscience de « l’importance de ce match. On avait le sentiment d’être en position de gagner le Game 3, on ne l’a pas fait. J’étais vraiment concentré. J’ai bien saisi le moment, ce qu’on devait faire collectivement. J’ai vraiment donné tout mon possible. C’était l’un de ces soirs. »