Intraitables dans le dernier quart, les Celtics égalisent chez les Bucks !

Décidément, le 2-2 est à la mode dans ces demi-finales de conférence, puisqu’une nouvelle série affiche un tel score après quatre matchs, et il s’agit de celle entre les Bucks et les Celtics.

Depuis cette nuit, les deux équipes se retrouvent effectivement elles aussi à égalité, car les C’s sont parvenus à l’emporter au forceps sur le parquet des champions en titre (116-108) ! Dans le sillage de l’énorme performance d’Al Horford (30 points, 8 rebonds) et d’un Jayson Tatum (30 points, 13 rebonds, 5 passes) également précieux sur la fin.

Même s’ils ont longtemps fait la course en tête, Giannis Antetokounmpo (34 points, 18 rebonds, 5 passes) et les siens doivent donc abandonner l’avantage du terrain aux joueurs du Massachusetts et ils tenteront de le reprendre dès mercredi soir, au TD Garden.

À condition, bien sûr, de ne pas proposer un dernier quart-temps aussi raté que dans ce Game 4…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Malgré la frustration, Boston a piégé Milwaukee. Dans cette partie aux allures de guerre de tranchées, régulièrement hachée par les fautes et qui sentait bon la conférence Est, les Celtics ont su faire le dos rond pour laisser passer l’orage quand rien n’allait dans leur sens. Notamment dans le troisième quart-temps, moment où Giannis Antetokounmpo cartonnait leur peinture et où chaque coup de sifflet était en faveur des Bucks. Frustrés, à l’image de Jaylen Brown (fautes) ou Jayson Tatum (maladresse), les hommes d’Ime Udoka ont pourtant tenu bon, pour ne pas se faire distancer et signer un dernier acte de feu…

— Le papy Horford fait de la résistance. S’il s’est, certes, fait dominer à plusieurs reprises par Giannis Antetokounmpo en défense, « Big Al » a également fait de l’excellent boulot en attaque. Jayson Tatum longtemps maladroit et Jaylen Brown gêné par les fautes, le Dominicain a été le joueur le plus fiable des Celtics offensivement, faisant preuve de très peu de déchet et inscrivant des paniers à des moments idoines, de loin comme de près. Un nouveau match en mode vintage pour l’intérieur des C’s, immense dans le dernier quart-temps (16 points !), alors qu’il devait combler en prime l’absence de Robert Williams dans la raquette.

— Giannis Antetokounmpo, bestial mais battu. S’il n’a pas été élu MVP 2022, le « Greek Freak » continue de démontrer pourquoi il est l’un des joueurs les plus dominants, si ce n’est le plus dominant. Ses choix ne sont, certes, pas toujours idéaux, notamment quand il décide de shooter à 3-pts en première intention, mais le franchise player des Bucks porte clairement son équipe sur ses épaules. Le bémol, c’est qu’il n’a pas été correctement épaulé cette nuit. Dominateur au possible sans Robert Williams à l’intérieur, en particulier dans les deuxième et troisième quarts-temps, Antetokounmpo impressionne, mais Milwaukee plafonne. Vite le Game 5…

TOPS/FLOPS

✅ Le 4e quart-temps de Boston. Victorieux 43-28 (!) des douze dernières minutes de cette partie, les Celtics ont renversé une montagne aujourd’hui. Une montagne grecque, car jusqu’au début du quatrième quart-temps, Giannis Antetokounmpo et les siens semblaient intouchables et en contrôle. Sauf que le rapport de force s’est ensuite inversé, avec Al Horford puis Jayson Tatum qui ont planté 28 points à deux (soit autant que Milwaukee !). Ajoutez-y des paniers importants de Marcus Smart, une adresse insolente (84% aux tirs…) ou une meilleure défense sur Antetokounmpo, et vous obtenez un petit braquage pour les C’s.

✅ Marcus Smart. Sur une jambe (ou quasiment), le Défenseur de l’année 2022 a été terriblement précieux et héroïque pour les Celtics. En défense bien sûr, pour limiter Jrue Holiday à 5/22 au shoot ou pour provoquer des passages en force et des pertes de balle, mais également en attaque, pour inscrire des paniers capitaux, pile quand il le fallait. À l’arrivée, il termine avec 18 points et 8 passes en 41 minutes, sans rien gâcher (8/13 aux tirs, dont 2/3 à 3-pts), se targuant surtout de hausser son niveau de jeu en attaque après la pause, et notamment dans le dernier acte (9 points).

✅ Brook Lopez. Sans Robert Williams, le pivot des Bucks (17 points, 7 rebonds) disposait de bien plus d’espace que d’habitude dans la peinture et il n’a pas manqué d’en profiter, pour accumuler les réussites près du cercle. Il peut notamment remercier les excellents décalages de Jrue Holiday, maladroit mais très inspiré à la passe pour abreuver de ballons son intérieur sur alley-oop, mais pas que. Également intéressant pour protéger son panier ou pour aller gratter des rebonds offensifs, Lopez a donc livré un joli match, dans l’ombre de Giannis Antetokounmpo.

✅ Wes Matthews. Difficile de ne pas souligner la nouvelle belle prestation du vétéran des Bucks, auteur de 12 points, à 3/4 à 3-pts. Fiable de chaque côté du terrain, il a surtout contribué à limiter Jayson Tatum à seulement 6/18 aux tirs et 2/9 à 3-pts, dans les trois premiers quarts-temps. Ensuite, l’ailier All-Star s’est enfin réveillé, mais Wes Matthews n’a pourtant pas arrêté de lui compliquer la vie, en le forçant à prendre des shoots difficiles, finalement convertis. Quoi qu’il en soit, cette performance a de quoi ravir les champions en titre, toujours privés de Khris Middleton et qui ont donc tout intérêt d’avoir des role players efficaces.

⛔ Les fautes et les rebonds de Boston. Pendant trois quarts-temps, on se demandait comment les Celtics pouvaient repartir avec autre chose qu’une défaite, tant ils ne parvenaient pas à défendre sans faire de faute sur les Bucks (25 au total) et à empêcher ces derniers de se gaver au rebond offensif (13 au total, pour 12 points en seconde chance). Sans doute aidés par l’absence de Robert Williams, mais aussi par un peu de générosité des arbitres, les champions en titre paraissaient sûrs de la force, dans le sillage d’un Giannis Antetokounmpo pourtant pas forcément mieux épaulé que les All-Stars des C’s.

⛔ Le « supporting cast » de Milwaukee. Justement, les Bucks peuvent regretter de ne pas avoir eu de véritable deuxième option offensive fiable, derrière Giannis Antetokounmpo. Sans Khris Middleton, Jrue Holiday peine ainsi toujours à faire preuve de régularité au shoot (5/22 aux tirs, dont 1/6 à 3-pts…), ce qui l’empêche d’avoir une productivité à 20-25 points comme espéré. Résultat : si Brook Lopez, Grayson Allen, Bobby Portis, Wes Matthews ou Pat Connaughton ne prennent pas spécialement chaud, personne n’est en mesure de compenser l’absence de Middleton, notamment pour ce qui est de sa maîtrise balle en mains.

LA SUITE

Game 5 dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00), du côté de Boston.