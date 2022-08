Pour Mark Cuban, les Warriors ont fait la différence par leur cohésion et leur expérience collective

Invité à s’exprimer par le Bleacher Report hier, Mark Cuban est longuement revenu sur l’élimination de ses Mavericks en finale de conférence face aux Warriors (4-1). Le président de la franchise texane le sait mieux que quiconque après le titre de 2011, la route qui mène au succès est longue et clairsemée d’échecs.

Ainsi, 11 ans après le seul titre de champion décroché par la franchise, Dallas a de nouveau touché du bout des doigts une participation en finale NBA, s’inclinant en finale de conférence face à des Warriors… pas forcément plus forts de son point de vue, mais mieux préparés.

« Lorsque nous avons perdu en finale de conférence, je ne pense pas que c’était par manque de talent. Les Warriors méritent beaucoup de crédit parce qu’ils ont joué ensemble pendant tellement longtemps. Leur exécution a été phénoménale. Le problème n’était pas tant le talent que leur vécu collectif », a-t-il notamment déclaré. « L’expérience d’avoir joué ensemble pendant toutes ces années et d’avoir été dans des situations compliquées dont ils se sont extirpés en sachant quoi faire. Nous n’étions pas encore passés par là. Nous n’étions pas sortis du premier tour depuis dix ans. C’était en grande partie une question d’exécution et lorsque nous parlions à nos gars pendant la série, c’était le thème qui revenait sans cesse ».

L’expérience et le vécu collectif ne s’achètent pas

Pour Mark Cuban, les Mavs sont proches de retrouver les sommets. Mais seul le temps (et les défaites) permettra à son « roster » de gagner en expérience en termes de séries de playoffs, et de franchir cet ultime cap.

« Les Warriors savaient où se placer des deux côtés du terrain, peu importe comment nous nous ajustions. Les équipes que nous avions jouées auparavant n’étaient pas aussi douées pour les ajustements. Il ne s’agit pas tant de dire : ‘Nous avons besoin de cette deuxième star’. C’est plutôt : ‘Prenons du temps et de l’expérience dans des situations critiques et ça va payer’ », a-t-il ajouté. « L’expérience ne s’achète pas, il faut le vivre ».

Le même constat peut être dressé sur les Finals NBA, durant lesquelles les Warriors n’ont jamais semblé paniquer, même dans les moments difficiles, même après leur revers d’entrée lors du Game 1.

« Les Celtics avaient beaucoup de talent, mais les Warriors les ont simplement dominés dans l’exécution. Ils ont fait la même chose avec nous. Ils n’ont pas dominé au tir. Ils ont su trouver le gars qui était ouvert. Ils ont fait les bons choix, avec des gars qui connaissaient leur rôle », a-t-il ajouté.

Andrew Wiggins, le parfait facteur X

Parmi les éléments qui ont fait pencher la série en faveur de Golden State, on peut noter la sérénité avec laquelle les Warriors ont progressivement effacé un déficit de 19 points pour s’imposer 126-117 dans le Game 2.

Mark Cuban a quant à lui souligné un autre point, l’apport d’Andrew Wiggins, impeccable sur la série, en plus d’avoir claqué le dunk de l’année.

« Je pense que c’est celui qui nous a battus. Nous savions à quoi nous attendre avec Klay, Steph et Draymond. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, ni comment Wigs allait peser, et il l’a fait. C’est à ça que ça se résume dans ce type de série. Tout le monde doit comprendre son rôle, être capable d’exécuter ce que l’entraîneur vous propose, et avoir des gars que l’on pourrait appeler des « role-players » qui se démarquent au bon moment ».

La leçon a été retenue et la réaction de ces Mavericks, renforcés notamment par l’arrivée de Christian Wood à l’intérieur, sera intéressante à suivre en 2022/23.