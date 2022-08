Aucun match NBA programmé le 8 novembre, jour des élections de mi-mandat aux Etats-Unis

La NBA dévoilera le calendrier de la saison 2022/2023 ce mercredi, mais elle a déjà annoncé qu’il n’y aura aucun match le 8 novembre. C’est un événement car habituellement, durant la saison régulière, il n’y a que trois journées de repos (outre la coupure du All-Star Game) : Thanksgiving, le 24 décembre et le soir de la finale NCAA.

Il faudra donc ajouter le 8 novembre cette saison, qui correspond à des élections pour les États-Unis.

Ce jour-là, les citoyens seront appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, qui vont définir les 435 sièges de la Chambre des représentants plus 35 des 100 sièges du Sénat, et la ligue veut mettre l’accent sur ce vote.

Comme elle l’avait fait lors de l’élection présidentielle de 2020, avec les messages d’encouragement à aller voter et les salles des franchises NBA utilisées comme centre de vote. Sans oublier l’association « More Than A Vote », lancée par LeBron James, qui avait aidé à trouver des bénévoles pour les bureaux de vote.

Comme il y a deux ans, la NBA va donc communiquer pour guider les citoyens vers les urnes. Notamment lors des matches joués le 7 novembre, la veille de l’élection.