LeBron James signe l’appel au vote de l’association « More Than A Vote »

Les playoffs débutent ce lundi soir, mais LeBron James continue son travail sur le plan social. L’ailier des Lakers vient d’ajouter sa signature à un appel de l’association « More Than A Vote » (dont il est à l’origine) pour le vote des populations noires aux États-Unis lors de l’élection présidentielle, le 3 novembre prochain.

Publiée sur The Undefeated, cette lettre ouverte est également signée par d’autres acteurs de la NBA, Ray Allen, Trae Young ou Draymond Green, en passant par Damian Lillard, Kyle Lowry, C.J. McCollum. On retrouve également d’autres figures du sport américain comme Allyson Felix, Brittney Griner ou Patrick Mahomes.

« Sous plusieurs formes, on empêche les Noirs de voter »

Les signataires sont concentrés sur le mouvement « systémique et ciblé » qui empêche les Noirs de voter et contre lequel LeBron James a déjà commencé à agir. « Nous ne sommes pas des politiciens ou des leaders politiques. Nous n’essayons pas de l’être. Notre organisation n’est pas là pour vous dire pour qui voter. Le racisme systémique a un impact sur notre droit de vote. Sous plusieurs formes, on empêche les Noirs de voter. »

Le texte cible trois raisons principales : le Covid-19, les mesures politiques et la désinformation.

« Les communautés noires sont bien plus vulnérables au Covid-19 que les communautés blanches. Si on n’agit pas, beaucoup de Noirs devront mettre leur santé en danger pour aller voter. Une des autres menaces, c’est l’abus de pouvoir des politiques pour rendre le vote difficile. On le voit actuellement avec les problèmes de la poste (Donald Trump refuse d’aider les services postaux à surmonter la crise) pour le vote par correspondance. Enfin, la troisième forme d’empêchement, ce sont les mensonges et la désinformation auprès des électeurs noirs. Des informations fausses et intimidantes nous éloignent du vote. »

Pour trouver des solutions à ces différents obstacles, « More Than A Vote » pousse pour que plusieurs enceintes sportives soient utilisées pour voter. Le Dodger Stadium est le dernier exemple en date, après plusieurs salles NBA. « Elle sont larges, souvent en centre-ville et permettent une distanciation physique », peut-on lire.

Enfin, outre le fait de demander au plus grand nombre de s’inscrire, d’aller voter et de faire passer ce message, l’association espère également que les « jeunes en bonne santé pourront être bénévoles » pendant l’élection. Car les assesseurs sont en moyenne âgés (60 ans), donc qui prendront des risques pour leur santé face au Covid-19. « Nos grands-parents, parents, oncles et tantes risqueront leur vie pour tenir un bureau de vote ? Pas question ».