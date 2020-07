En Floride, les anciens criminels et repris de justice doivent s’acquitter de leurs dettes pour avoir le droit de voter. C’est pour cette raison qu’a été créé la Florida Rights Restoration Coalition, qui s’occupe de récolter des fonds pour permettre d’aider les personnes condamnées à payer leurs amendes et autres montants dus à l’Etat.

Une association à but non lucratif qui a reçu ce vendredi un don de 100 000 dollars de la part « More Than A Vote« , le mouvement créé par LeBron James et d’autres sportifs et personnalités pour inciter les noirs à voter à la prochaine élection présidentielle. « Votre droit de vote ne devrait pas dépendre du fait que vous puissiez payer ou pas » a expliqué Udonis Haslem, l’intérieur du Heat, associé à LeBron James dans cette initiative.

Depuis sa création, en 2018, la Florida Rights Restoration Coalition a récolté 1,5 million de dollars et le coup de main de « More Than A Vote » va sans doute relancer les dons. Selon Politico, environ 800 000 personnes en Floride ne peuvent s’inscrire sur les listes électorales en raison de cette loi. Avant 2018, un ancien condamné était carrément interdit de vote à vie !