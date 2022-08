Scottie Barnes reçoit les louanges de James Harden après un « pick-up game »

Si Scottie Barnes passe son temps à s’applaudir sur les images, c’est pour mieux se motiver. Ces images du rookie de l’année en titre, en train de défendre avec intensité sur plusieurs possessions devant James Harden, ont été beaucoup partagées sur la toile. Elles ont été captées lors d’un « pick-up game », organisé par le nouvel assistant des Raptors Rico Hines, en compagnie de Tyrese Haliburton et de Pascal Siakam notamment.

Au-delà de l’impression visuelle laissée par le joueur de 21 ans, on retient surtout les mots prononcés par James Harden à l’issue de ce match d’entraînement, qui s’est visiblement tenu dans une autre atmosphère que celui où s’affrontaient Paolo Banchero et Dejounte Murray.

« J’aime l’esprit de compétition qui règne ici. À l’instar de Scottie qui m’a pris en tout terrain. C’est un ‘pick-up’, première semaine d’août mais il s’en tape. C’est son état d’esprit. C’est un chien. Tout le monde devrait avoir cette mentalité, surtout si vous voulez être payé, prendre soin de votre famille », préconise le barbu, se disant « fier » des autres participants et heureux d’avoir pu retrouver ce format « pick-up » après deux années de Covid.

Du « sérieux » pour Vince Carter

Les louanges du meneur des Sixers interviennent quelques jours après que Vince Carter et Kyle Lowry ont également dit du bien du représentant des Raptors, leur ancien club à tous les deux.

« Ils ont cette jeune star montante avec Scottie Barnes. Plus tôt, on se disait : ‘Hmm, ce gamin a une chance.’ Puis, tout d’un coup, à la fin de l’année, j’ai senti que c’était compris. On a compris que ce gars-là, c’était du sérieux, qu’il allait être le ‘prochain’ », formule Air Canada, le précédent Raptor à avoir été rookie de l’année (1999).

Kyle Lowry, qui n’a pas eu l’occasion de joueur avec le n°4 de la Draft 2021, a eu le même sentiment en observant le joueur, qu’il suit depuis sa période lycée. « Les gens qui suivent Scottie depuis longtemps savent qu’il joue avec la même passion. Il joue avec exactement la même passion que celle avec laquelle il jouait au lycée », juge le meneur du Heat dont le propos est bien illustré avec cette séquence face à James Harden.

Le champion NBA avec Toronto en 2019 rappelle que l’ailier fort a autour de lui de « supers vétérans, Fred (VanVleet), Pascal (Siakam), il a un grand management avec Masai (Ujiri). Il est très soutenu, on sait qu’il a beaucoup de fans. Ce gosse va être spécial. »