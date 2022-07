Rico Hines passe de Sacramento à Toronto

L’arrivée de Mike Brown aux Kings engendre quelques mouvements au sein du staff de Sacramento. C’est ainsi que Rico Hines va passer de la Californie au Canada.

Célèbre pour son travail estival avec des stars NBA, le technicien a débuté sa carrière d’assistant coach aux Warriors de 2006 à 2010. Il avait ensuite rejoint l’université de St. John’s (2010-2015), toujours en tant qu’assistant, puis les Stockton Kings (G-League) de 2016 à 2019. Ce n’est qu’à l’arrivée de Luke Walton, en 2019, qu’il avait été promu au sein de l’équipe première de Sacramento.

Malgré le départ de ce dernier en cours de saison, Rico Hines avait poursuivi sa mission jusqu’à la fin aux côtés d’Alvin Gentry. Le changement de cap opéré par les Kings a été l’occasion pour lui de prendre un nouveau départ.

Avant de partir pour Toronto pour évoluer au sein du staff de Nick Nurse, il a tenu à remercier la ville et la franchise à travers un message posté sur son compte Instagram.

« Les trois dernières saisons ont été un tourbillon, avec des saisons NBA qui s’arrêtent, une fin de saison dans une bulle, des salles vides, des intersaisons rapides pour repartir de plus belle. Durant tout ce temps, j’ai toujours essayé de rester fidèle à ce en quoi je crois, c’est-à-dire travailler dur, être pur et authentique (plein d’énergie) et battre le fer chaque jour. Je suis vraiment reconnaissant pour les amitiés que j’ai nouées pendant mon temps ici, vous êtes une famille pour toujours. Les fans des Kings sont vraiment géniaux et vous ne méritez rien d’autre que le succès, et je ne souhaite rien d’autre que bonne chance à la Kings Nation. Je suis extrêmement reconnaissant pour le temps que j’ai passé ici. Dieu est grand ! Maintenant, il est temps de prendre un nouveau départ ! ».