Petite embrouille en ligue d’été entre Paolo Banchero et Dejounte Murray

Une action et tout a pris feu ensuite. C’est ainsi qu’on pourrait rapidement résumer l’accrochage numérique des dernières heures entre Paolo Banchero et Dejounte Murray.

Revenons au terrain. Les deux joueurs, nés à Seattle, se retrouvent au « Zeke-End Basketball Tournament », ces matches exhibitions organisés par Isaiah Thomas pour les joueurs nés ou passés par l’État de Washington.

Le nouveau joueur des Hawks a réussi une jolie feinte de tir, puis de passe face au premier choix de la Draft, avant de conclure avec un dunk après une passe pour lui-même sur la planche. Sans oublier de chambrer enfin, avec un regard appuyé. L’action parfaite à mettre sur les réseaux sociaux.

« Bienvenue dans la grande ligue »

Ça n’a pas manqué puisqu’il a posté la vidéo sur son compte Instagram, puis les Hawks ont suivi sur Twitter.

L’ancien des Spurs a ajouté le commentaire suivant : « Bienvenue dans la grande ligue. Ils disent que c’est irrespectueux comme action. Je sais ! »

Paolo Banchero n’a évidemment pas apprécié et a répondu ceci : « Il ne me suit plus sur Instagram et tout. Ça doit être personnel, non ? Pas grave. Assure-toi seulement de défendre la prochaine fois et de ne pas avoir besoin de faire de prises à deux. »

Cela aurait pu s’arrêter là, mais Dejounte Murray en a remis une couche. « Tu essaies de me sortir la carte du premier choix de Draft, quand je te soutenais. Gamin, tu voulais prendre mes rebonds. Ne va pas sur Internet pour dire n’importe quoi. Tu as réussi et tu as changé, tu n’es plus l’humble gamin que tu étais, donc j’ai perdu tout respect pour toi. Reste humble. La vie dans laquelle tu es maintenant n’est pas facile. Je veux toujours te voir gagner, car je suis comme ça. »

L’intérieur du Magic a de nouveau réagi et conclu ainsi : « Je suis toujours le même gamin qui te soutenait. Ne change pas l’histoire pour les réseaux. »