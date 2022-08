Un mauvais pas pour Iman Shumpert. Selon TMZ, l’ancien joueur NBA, qui a remporté la version américain de Danse avec les Stars l’an passé, a été arrêté en possession d’une « importante » quantité de marijuana dans son sac à dos, à l’aéroport international de Dallas/Fort Worth le week-end dernier.

Selon le rapport de police, les officiers sont intervenus après que des contrôleurs ont trouvé un sac en plastique rempli d’une « substance verte » dans le sac de l’ancien NBAer, qui a admis transporter de l’herbe. La substance en question pesait un peu moins de 200 grammes et a en effet été testée positive à la marijuana.

Toujours selon la police, reprise par TMZ, son sac contenait également un chargeur et une dizaine de balles de 9 mm mais pas d’arme. L’homme de 32 ans, qui devait se rendre à Los Angeles pour aller voir à sa fille, risque jusqu’à deux ans derrière les barreaux et une amende de 10 000 dollars s’il est reconnu coupable.

On rappelle que le champion NBA 2016 avec les Cavs, également passé par les Knicks, Kings, Rockets et Nets, n’a pas formellement pris sa retraite sportive. « La ligue et moi n’avons pas rompu », affichait-il en novembre 2021. Sa dernière expérience dans la grande ligue remonte à l’hiver 2021 avec une brève apparition à Brooklyn.