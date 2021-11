Iman Shumpert remporte Danse avec les Stars !

Qu’un ancien joueur ou dirigeant NBA participe à Danse avec les stars, ce n’est pas nouveau. Dans le passé, Rick Fox, Clyde Drexler, Mark Cuban, Charles Oakley ou encore Lamar Odom et Kareem Abdul-Jabbar ont dévoilé leurs « talents » de danseur. En revanche, qu’un joueur NBA remporte l’émission, c’est une première, et le lauréat n’est autre que Iman Shumpert, l’ancien arrière/ailier des Knicks et des Cavaliers.

Champion NBA en 2016, Iman Shumpert et sa partenaire Daniella Karagach ont obtenu la note maximale (40 sur 40) pour leurs danses. D’abord avec un mélange de cha cha et foxtrot sur « September » de Earth, Wind & Fire, puis sur un freestyle sur un medley de « Lose Control » de Missy Elliott et « Bounce » de DJ Client.

En finale, Iman Shumpert s’impose face à Amanda Kloots, Cody Rigsby et JoJo Siwa, pour la 30e édition du show.