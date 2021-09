Iman Shumpert réapparait dans l’émission « Danse avec les stars »

Après Rick Fox, Clyde Drexler, Mark Cuban, Charles Oakley ou encore Lamar Odom et Kareem Abdul-Jabbar en personne, un autre NBAer s’est frotté lundi à l’émission « Dancing with the Stars », et l’a plutôt très bien fait. Il s’agit de l’ancien des Knicks ou des Cavs, Iman Shumpert, éloigné des parquets depuis janvier dernier.

Vêtu d’un pantalon à carreaux surmonté de bretelles pour reprendre le look du groupe Outkast, puisqu’il dansait sur leur fameuse chanson ‘Hey Ya’, Shumpert a montré une belle aisance sur scène avec sa partenaire Daniella Karagach.

L’ancien champion NBA en 2016 avec les Cavs multiplie donc les aventures hors-basket après s’être essayé au rap pendant un temps.