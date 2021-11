Iman Shumpert ne ferme pas la porte à un retour en NBA

Après avoir fait l’étalage de ses talents de showman dans l’édition américaine de « Danse avec les Stars », Iman Shumpert se verrait bien revenir en NBA pour faire danser ses adversaires.

Dans la foulée de sa victoire dans le programme télé US, l’arrière a fait part de son envie de rechausser les sneakers, réfutant qu’il avait mis un terme à sa carrière de joueur.

« J’essaie de voir ce que nous pouvons faire. J’adore le basket. Je n’ai jamais arrêté de jouer. On m’appelle « l’ancien », « l’ex », mais je leur ai dit que la ligue ne m’a tout simplement pas payé cette année. Ce n’est pas un truc d’ex. Moi et la ligue n’avons pas rompu », a-t-il ainsi confié sur le sujet.

Une éthique de travail comme argument

Champion NBA en 2016 avec les Cavs de LeBron James, l’arrière a pas mal galéré depuis son départ de Cleveland. Sa première expérience à Sacramento en 2018/19 s’était plutôt bien passée avec un rôle de joueur cadre au sein d’une jeune équipe. Ses épisodes à Houston puis à Brooklyn ont en revanche été beaucoup moins réussis.

Mais le joueur garde tout de même espoir et mise sur sa réputation et son éthique de travail, renforcé par l’épisode « DALS », afin de retrouver une place parmi les 30 effectifs de la ligue.

« Je dois faire mon travail. Je dois juste me tenir prêt et je pense qu’avec ma réputation dans la ligue, le fait que je travaille comme un fou, personne ne dira : ‘Est-ce qu’Iman sera prêt ? Est-ce qu’Iman va travailler dur ?’. Je ne pense pas que quelqu’un puisse remettre ça en question. Je vais me tourner vers d’autres opportunités jusqu’à ce que cela arrive. Je joue au basket parce que j’aime ça, pas parce que j’attends après un job ».

En attendant de le revoir sur un terrain, c’est l’occasion de se rappeler de quoi Iman Shumpert était capable à travers ce clip de ses meilleures actions en carrière.