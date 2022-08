En voyage en Afrique, Myles Turner est resté loin des rumeurs de transfert

Contacter Myles Turner ces derniers temps n’a pas été chose aisée. L’intérieur vient d’effectuer son premier voyage sur le continent africain, en Tanzanie. Pour l’occasion, il avait coupé ses deux téléphones portables. De toute façon, seule une dizaine de personnes disposent de son numéro principal.

« J’ai posté quelques photos ici ou là, sur mes réseaux, pendant que j’y étais. Mais à part ça, j’étais centré sur moi-même », décrit le pivot chez Andscape, qui a consacré un papier sur son voyage. La Tanzanie ? Il pensait à ce voyage depuis deux ans.

Son ancien coéquipier dans l’Indiana, Malcolm Brogdon, connu pour son investissement dans l’installation de puits d’eau potable sur le continent, l’a beaucoup influencé en ce sens. « Il me disait toujours : ‘Frérot, tu dois faire un voyage avec moi. Il faut que tu viennes. ‘ »

Myles Turner a finalement fait le déplacement, en juillet dernier, sans son ex-meneur de jeu, transféré à Boston depuis. Là-bas, il a aidé à la construction de puits, fait don de fournitures médicales, visité des écoles et participé à des stages de basket.

Ce voyage centré sur les autres lui a ainsi permis de retrouver de la sérénité personnelle. « Je n’ai pas cherché à savoir sur Google comment était la Tanzanie ou l’Afrique. Je n’ai même pas vraiment demandé l’avis des gens. Je voulais juste y aller sans a priori », affiche le joueur de 26 ans.

Celui-ci ajoute : « Personnellement, avec toute la folie autour de la saison et des discussions sur les transferts à l’intersaison, je voulais mettre tout ça derrière moi. Me retirer un peu des réseaux sociaux. Éteindre mon téléphone et ne parler à personne du monde occidental. J’ai pu être complètement dans l’instant présent. Et c’était la partie la plus gratifiante pour moi. »

C’est ma cinquième intersaison avec des rumeurs d’échange.

Le double meilleur contreur de la ligue fait référence aux multiples rumeurs d’échanges qui ont émaillé sa carrière ces dernières années. Des rumeurs qui ont repris ces derniers temps puisqu’il aurait été question d’un échange avec les Lakers, autour de Russell Westbrook.

« C’est ma cinquième intersaison avec des rumeurs d’échange. ‘Il va atterrir ici. Il va faire ceci ou cela.’ J’ai fini par m’y habituer dans un sens. C’est donc une autre chose dont je suis fier : j’ai pu m’immerger dans l’expérience africaine plutôt que (de penser à) ma propre vie ou mes intérêts égoïstes », poursuit le 11e choix de la Draft 2015 qui ne faisait pourtant pas ce voyage avec cette priorité à l’esprit.

Visiblement bien dans sa tête, l’intérieur se dit également bien dans son corps. Il s’est remis de sa fracture du pied gauche qui lui a fait rater près de la moitié de la saison passée. « J’ai travaillé pour récupérer de mes blessures. Je me comporte comme un professionnel, comme je l’ai toujours fait. Que ce soit au camp d’entraînement des Pacers ou un autre, je vais être moi-même. […] C’est clairement une saison test pour moi. Je veux prouver, à moi-même, ce dont je suis capable. […] Je suis solide dans ma tête, prêt à y aller. Tout est en ordre de mon côté. »

Et quoi que cette saison 2022/23 lui réserve, dans l’Indiana ou ailleurs, il a déjà repris rendez-vous avec l’Afrique pour l’été prochain.