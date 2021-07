Grâce à sa fondation, Malcolm Brogdon développe l’accès à l’eau potable en Afrique

L’année dernière, Malcolm Brogdon avait décidé de lancer « The Brogdon Family Foundation » dans le but d’installer des puits d’eau potable dans des pays africains touchés par des problèmes d’accès à cette ressource.

C’est une idée qui lui trottait dans la tête depuis son voyage au Ghana, lors de ses 9 ans.

« Beaucoup de gens voient le Ghana comme la fierté du continent. Beaucoup d’Américains s’y rendent et pensent que c’est le pays à visiter mais la pauvreté était vraiment présente avant. Les gens souffraient. J’avais vu cette pauvreté enfant. Je ne la comprenais pas trop mais ça m’avait gêné au point que je voulais voir du changement. »

16 joueurs de NBA et WNBA avec lui

C’est pourquoi un an après le lancement de sa fondation, Malcolm Brogdon s’est rendu au Kenya et en Tanzanie pour voir l’avancée de ses projets rendus possibles grâce au basket.

« Le basket est le meilleur outil pour moi, afin de développer ma plus grande passion. Ce voyage est ma principale occupation de l’été, si j’excepte le temps passé avec ma famille » concède le meneur pour la NBA avant d’ajouter que « se rendre sur les lieux et voir ce que notre travail a apporté aux gens, c’est génial. »

En charge de piloter l’association avec l’aide de sa mère, le joueur de 29 ans peut compter sur 16 joueurs de NBA et WNBA à ses côtés dans cet engagement. Mais le basketteur des Pacers souhaite sensibiliser encore plus la NBA et ses fans sur les conditions de vie de certaines régions africaines.

« Il y a des centaines de millions de personnes qui vivent sans eau potable. Elles doivent sortir et aller chercher l’eau, tous les jours, et cela prend des heures », détaille-t-il. « Elles ne peuvent pas recevoir d’éducation parce qu’elles sont absentes de l’école pendant si longtemps. Cela a un impact sur les familles. »