Paolo Banchero rêve aussi du retour de la NBA à Seattle

Las Vegas et/ou Seattle ? Si la NBA doit valider le déménagement d’une franchise ou passer à 31 ou 32 franchises dans les années à venir, ces deux destinations sont prioritaires. À Seattle, cela fait désormais 14 ans que les Sonics sont partis, et sur place, les initiatives se multiplient pour convaincre la NBA que la ville mérite une franchise.

Pour Paolo Banchero, natif de cette ville, c’est une évidence.

« Je pense que ça doit se faire, je pense que ça devrait être obligatoire » estime-t-il au micro du podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson. « Pas seulement parce que je suis partial, mais parce que cela donnerait une bonne image de la NBA. C’est une ville formidable, les fans y sont dingues. Si vous mettez une équipe à Seattle, les fans seront automatiquement au sommet. Pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs. Ces matchs se joueraient à guichets fermés tout de suite. »

Comme Gary Payton, Shawn Kemp ou encore Jamal Crawford, Kevin Durant mais également Ray Allen, Paolo Banchero milite donc pour le retour d’une franchise à Seattle, mais la NBA reste évasive.

Lors des dernières Finals, Adam Silver a de nouveau été interrogé sur le sujet, et il a prévenu que le sujet ne serait pas d’actualité avant 2024, date du prochain contrat sur les droits TV.

« Il y a de superbes marchés. Nous étions à Seattle et je suis désolé qu’on n’y soit plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle dans une enceinte flambant neuve, qui marche de façon spectaculaire. Et Las Vegas, où nous serons en juillet pour la Summer League, a montré son potentiel pour une franchise sportive. »