Ray Allen prêt à investir pour ramener une franchise NBA à Seattle

Dans quelques années, la NBA va s’agrandir et une 31e, puis une 32e franchise devraient naître et rejoindre le championnat. Adam Silver a reconnu que le dossier était de nouveau d’actualité, et une ville semble prioritaire pour accueillir une franchise, c’est Seattle. La ville s’est dotée d’une salle aux standards de la NBA, et tout est en place pour que les Sonics renaissent de leurs cendres.

Gary Payton, Shawn Kemp et même Kevin Durant militent ou participent à des projets, et depuis ce week-end, on sait que Ray Allen est aussi prêt à s’investir pour que la NBA revienne à Seattle.

« J’aimerais que Seattle possède une équipe, et j’aimerais faire partie des propriétaires » annonce-t-il . Quand j’ai quitté Seattle en 2007, beaucoup étaient déçus par le propriétaire, et ce que je leur disais, c’est que c’est comme ça partout, dans n’importe quelle ville, dans le sport collectif. Les gens étaient déçus par les propriétaires, mais je leur disais qu’il y avait Seattle de marqué sur mon torse, mais je ne l’ai porté que pendant un temps bref. Si je pars, ça reste votre ville. On doit toujours se battre pour sa ville, pour son équipe, et en être fier. On ne peut pas perdre une franchise car c’est une ressource pour la communauté. Quand on est adulte, on a des frustrations et il y a des choses qui nous énervent, mais on le fait pour les enfants. »

Allen insiste vraiment sur le rôle d’une franchise sur la communauté, et donc les enfants, et il livre une anecdote. « Il y avait un lycée de Seattle qui s’était fait voler ses maillots. Avec Rashard Lewis, on a fait en sorte d’en racheter et qu’ils les aient. Quand vous n’avez pas d’équipe NBA dans une ville, vous perdez ces ressources. Dès qu’on l’a su, on a agi immédiatement car ça permet de lier les enfants à nous. Et c’est valable pour n’importe quelle équipe professionnelle, dans n’importe quelle ville. »