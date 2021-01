Une nouvelle franchise NBA avant 2024 ?

Si Adam Silver a reconnu que la création de nouvelles franchises était un sujet d’actualité en NBA, et qu’il avait « dépoussiéré » le dossier, il avait précisé que ce n’était pas un objectif prioritaire, et que dans l’immédiat, la priorité était de gérer la pandémie de Covid-19. Tous les grands projets en cours sont suspendus, mais The Athletic rapporte qu’il ne faudra peut-être pas attendre 2024 pour que le bureau directeur de la NBA, composé des trente propriétaires, donne son aval à la création d’une ou deux franchises supplémentaires. « Je reconnais qu’il y a des discussions mais pas encore de décision » révèle un propriétaire cité par nos confrères

Pourquoi avant 2024 ? Tout simplement parce que c’est à cette date que prendra fin le contrat TV paraphé avec ESPN/ABC, et que d’ici là, la NBA ne pourra pas compter sur des milliards supplémentaires de la part des diffuseurs, et elle doit même faire face à un gros manque à gagner. En revanche, avec un ticket d’entrée estimé entre 2 et 2,5 milliards de dollars, la création d’une seule franchise permettra de verser plusieurs dizaines de millions de dollars aux trente autres franchises. Et si Adam Silver et les propriétaires décident de passer à un championnat à 32 équipes, ce seront donc quatre ou cinq milliards de dollars qui seront injectés dans les caisses.

Seattle d’abord, puis Las Vegas ou Vancouver ensuite ?

Voilà pourquoi la création d’une ou deux franchises pourrait finalement survenir plus tôt qu’on ne l’imagine, et les propos optimistes de la maire de Seattle sont un signe supplémentaire que la NBA a plus ou moins enclenché le processus. Selon The Athletic, Seattle est effectivement en pole position pour accueillir cette 31e franchise, et Las Vegas et Vancouver se disputeraient le deuxième ticket. Dans ces trois villes, les infrastructures existent, et la NBA est déjà familière avec ces trois marchés. Deux ont déjà hébergé une franchise NBA, et une accueille chaque été les Summer Leagues et les stages de Team USA.

Ce qui rassure aussi la NBA, c’est qu’à Seattle, on trouve des personnalités fortes pour faire revivre les Sonics. Ancien dirigeant des Blazers et des Warriors, Tod Leiweke a supervisé la rénovation de l’ancienne Key Arena, et il est le président de la franchise NHL créée en 2018 à Seattle et dont les débuts sont prévus pour cette année. Il a annoncé, fin décembre, que la Climate Pledge Arena sera prête aux standards de la NBA si les propriétaires donnent leur feu vert à la création d’une nouvelle franchise.

Son frère Tim est l’ancien président de Maple Leaf Sports and Entertainment, qui détient les Raptors, et c’est lui qui avait engagé Masai Ujiri. Cette semaine, sur Twitter, il a annoncé la couleur : « 2021, l’année où nous devons nous concentrer sur le retour de Sonics à Seattle. Pendant 41 ans, cette communauté était là pour la franchise. Maintenant, nous devons alerter la NBA sur le fait nous avons la possibilité de faire ce qu’il faut. Nous aurons l’une des meilleures salles du monde. Il est temps de résoudre ce problème. »

Si les frères Leiweke et la maire de Seattle n’hésitent plus à parler de la NBA dans la presse, c’est que Adam Silver a dû les rassurer et c’est le bon moment pour mettre la pression.