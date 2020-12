La NBA va davantage se pencher sur la création de nouvelles franchises

À Seattle, Las Vegas ou Louisville, on doit reprendre espoir ! Lundi, Adam Silver a annoncé qu’il était moins fermé qu’auparavant sur l’expansion de la NBA. C’est-à-dire sur la création d’une ou deux franchises supplémentaires.

« Je crois que j’ai toujours dit que c’est en quelque sorte le destin évident de la ligue que de se développer à un moment donné », a déclaré Adam Silver lors de sa rencontre avec les journalistes. « Je dirais que la pandémie nous a peut-être amenés à dépoussiérer certaines des analyses sur les impacts économiques et concurrentiels de l’expansion. Nous y avons consacré un peu plus de temps qu’avant la pandémie. Mais certainement pas au point que l’expansion soit au premier plan. »

En clair, il n’y aura pas de 31e ou de 32e franchise à court terme, mais la NBA va se pencher sérieusement sur le sujet pour des raisons économiques et concurrentielles.

Economiques car l’arrivée de nouvelles franchises sera bénéfique pour les équipes actuelles puisque le ticket d’entrée, supérieur à un milliard de dollars, est partagé avec les franchises existantes. Concurrentielles car le but reste que sur la ligne de départ, le championnat soit le plus équilibré possible.

« Vous savez, nous apprécions beaucoup les marchés qui ont manifesté leur intérêt pour une équipe de la NBA » poursuit Adam Silver. « L’un de nos objectifs, en tant que bureau directeur, c’est toujours de savoir comment créer une meilleure concurrence. C’est donc l’une des choses auxquelles nous continuons de penser lorsque nous envisageons de nous développer … C’est une question économique et de concurrence pour nous. C’est donc un sujet que nous continuerons à étudier, mais nous y consacrons un peu plus de temps qu’avant la pandémie. »