DeMar DeRozan remercie LeBron James d’être venu en Drew League

Un quadruple champion NBA et quadruple MVP des Finals n’a plus rien à prouver. Même s’il a régné sur la NBA ces 15 dernières années, LeBron James aura des détracteurs jusqu’à la fin de sa carrière.

Le King a toutefois témoigné une nouvelle fois tout son amour pour le jeu en disputant un simple match de Drew League, une ligue d’été où l’on a croisé dans le passé Kobe Bryant, James Harden, Chris Paul, Paul George, Paul Pierce, Trae Young, John Wall, Klay Thompson et Kevin Durant. Alors qu’il n’avait pas joué depuis le 1er avril, LeBron James a donc choisi ce petit gymnase pour se dégourdir les jambes.

Le jeu avant le « je »

Aujourd’hui âgé de 37 ans, LeBron James aurait pu se blesser, ne pas être dans le coup ou même pire, être tourné en ridicule sur une action qui n’aurait pas manqué de faire le tour des réseaux. Mais rien de tout cela ne s’est produit. Mieux, le King a régalé avec 42 points et 16 rebonds pour une victoire 104-102.

À ses côtés, DeMar DeRozan, un habitué de la Drew League, et même régional de l’étape puisqu’il est originaire de Compton. Le joueur des Bulls est revenu sur cet événement qui aura marqué l’édition 2022.

« Le week-end précédent, Bron m’a contacté après que j’y ai joué et il m’a dit : ‘Yo, je vais essayer de venir là-bas et de jouer avec toi’. Sur le moment, je me suis dit que ce serait génial, pas seulement pour moi, mais aussi pour la communauté. Je lui ai dit : ‘Allons-y’. Il m’a recontacté la veille, j’ai envoyé un petit tweet, et je me suis réveillé le lendemain, et ça a été l’un de ces moments uniques, qu’on ne peut pas reproduire », a-t-il expliqué.

Un moment inoubliable pour les enfants

DeMar DeRozan a alors compris la portée de la venue de LeBron James à un tel rendez-vous en voyant l’engouement suscité autour de la salle et en tribunes.

« Je me souviens que lorsque Kobe était venu jouer, c’était l’un des moments les plus épiques. Mais ce n’était même pas censé être un match ce jour-là. Cette fois-ci, avec l’arrivée de LeBron, c’était un match. J’y ai joué, et quand je me suis réveillé et que j’ai vu cette file d’attente autour de la Drew League, qui s’étendait jusqu’au coin de la rue, ça m’a ramené au début des années 2000, comme si on était dans un gymnase de lycée », a-t-il ajouté. « Le fait de voir les enfants qui étaient là et qui ont pu voir LeBron James venir jouer à Compton, c’est quelque chose d’inégalable. L’atmosphère était unique en son genre, c’était spécial. À certains moments, j’ai regardé autour de moi et j’ai vu des enfants, juste le sourire et l’excitation sur leur visage. C’est quelque chose dont ils se souviendront pour toujours et c’est le plus important derrière tout ça ».