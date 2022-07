Drew League | 42 points et la victoire pour LeBron James

Il y avait la foule des grands jours à la Drew League, dans cette salle du quartier de Compton, et on se serait cru en 2011 lorsque les superstars se succédaient et s’affrontaient pendant le lockout. Samedi, Kyrie Irving a finalement fait faux bond mais LeBron James était bel et bien là au sein de l’équipe des MMV Cheaters, aux côtés de DeMar DeRozan, pour défier la Black Pearl Elite. Dans la salle, du très beau monde aussi avec Draymond Green, Montrezl Harrell, Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker ou encore Quavo. Sur son col, un bout de strap pour cacher le logo adidas, sponsor officiel de la Drew League…

Menés de 7 points dans le dernier quart-temps, les coéquipiers de LeBron James vont finalement renverser le cours du match pour s’imposer 104-102, profitant d’un ultime raté au buzzer d’Ethan Alvano. LeBron lève le poing, et il peut être satisfait puisqu’il termine avec 42 points, 16 rebonds, 4 interceptions et 3 passes. Le tout à 18 sur 36 aux tirs, mais 2 sur 13 à 3-points ! A ses côtés, DeMar DeRozan ajoute 30 points et 14 rebonds, à 9 sur 23 aux tirs.

« Je suis à 100% rétabli » a expliqué LeBron à la mi-temps. Une précision importante puisque LeBron avait manqué 7 des 8 derniers matches des Lakers, et qu’il avait manqué 26 rencontres de saison régulière.