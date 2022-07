Joffrey Lauvergne rejoint le contingent des champions d’Europe 2013 de l’ASVEL

Après avoir remporté un troisième titre de champion de France consécutif, l’ASVEL de Tony Parker a néanmoins largement renouvelé son effectif, alors que l’entraîneur TJ Parker était lui prolongé jusqu’en 2026.

Parker Jackson-Cartwright, Jonah Mathews, Amine Noua, Retin Obasohan, Antony Polite et Yves Pons sont ainsi arrivés, tout comme Nando De Colo. Ce dernier n’est toutefois pas le seul champion d’Europe 2013 à intégrer l’effectif puisque le club annonce désormais l’arrivée de Joffrey Lauvergne !

Avec Charles Kahudi et Antoine Diot déjà dans le roster, cela fait donc quatre membres de la troupe de Vincent Collet qui avait remporté le titre européen en Slovénie en 2013.

« Les arrivées de Nando et Joffrey représentent beaucoup ! C’est dans la continuité de notre projet, amener LDLC ASVEL le plus haut possible en Europe en mettant le basket français en avant » explique Tony Parker. « Leurs expériences vont être extrêmement précieuses pour encadrer ce groupe très ambitieux. »

Il faut dire qu’après ses débuts à Chalon, Joffrey Lauvergne a connu de grands clubs européens (Valence, Partizan Belgrade, Khimki Moscou, Fenerbahce et le Zalgiris Kaunas). L’intérieur, vrai « energizer » et combattant sous le cercle, est passé par la NBA entre 2015 et 2018 (Denver, Oklahoma City, Chicago et San Antonio).

À 30 ans, il a déjà disputé 117 matchs d’Euroleague (9.1 points et 5.0 rebonds de moyenne).

« C’est un plaisir de faire revenir un autre international français au club » conclut TJ Parker. « Joffrey est doté d’une expérience et d’un QI basket qui nous seront très utiles tout au long de cette saison en Euroleague mais aussi dans le championnat de France. Il est très mobile, amène une énergie incroyable à chaque fois qu’il met le pied sur le terrain. C’est aussi quelqu’un à qui l’on peut donner la balle au poste bas, pour marquer ou pour passer. »