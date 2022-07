Direction l’ASVEL pour Yves Pons

Après avoir passé cinq ans aux États-Unis, d’abord en NCAA (Tennessee) et ensuite en NBA (Grizzlies), Yves Pons retourne en Europe.

En effet, l’ailier de 23 ans a accepté de signer jusqu’en 2024 avec l’ASVEL, où il apportera toute son énergie, ses qualités athlétiques, sa mobilité et son explosivité pour les triples champions de France en titre.

La saison dernière, le Français a disputé 12 matchs avec Memphis, pour 1.1 point et 1.0 rebond de moyenne. Passant le plus clair de son temps en G-League, au sein de l’équipe affiliée des Grizzlies, où il a tourné à 9.4 points et 5.0 rebonds de moyenne.

Yves Pons tentera donc de retrouver du temps de jeu en Betclic Elite et en Euroligue, où il comblera notamment le départ de William Howard (Badalone) à l’aile.