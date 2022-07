Les Celtics discutent avec les Nets du transfert de Kevin Durant !

Trois semaines après avoir fait part de ses envies de départ, Kevin Durant est toujours à Brooklyn, et les pistes qui le menaient à Phoenix ou Miami sont au point mort. En revanche, ESPN révèle qu’une troisième piste est activée, et elle mène à… Boston ! Finalistes NBA, les Celtics ont déjà réussi leur recrutement avec les venues de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari, mais nos confrères rapportent que des discussions seraient en cours.

Rien d’imminent, mais la perspective d’inclure Jaylen Brown dans l’échange pourrait sérieusement faire réfléchir les Nets. ESPN parle même de contacts réguliers entre les deux formations.

Mais la seule venue de Jaylen Brown ne suffira pas à faire céder les Nets puisque les dirigeants cherchent surtout des premiers tours de Draft, et les Celtics pourraient proposer trois premiers tours de Draft (2025, 2027 et 2029), ainsi que la possibilité d’en échanger (swap) deux autres en 2024 et 2026. Une telle offre serait difficile à refuser.

Quant à Jaylen Brown, c’est un proche de Kyrie Irving, et peut-être que sa venue pourrait permettre d’apaiser les tensions entre le meneur All-Star et ses dirigeants…

À moins que ce soit surtout une rumeur lancée par Brooklyn pour forcer Miami et Phoenix à lâcher du lest.