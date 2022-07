La construction de l’Intuit Dome, la nouvelle salle des Clippers, continue d’avancer

Alors que les Sixers auront un nouvel écrin pour 2031, les Clippers eux se rapprochent de leur déménagement. Il doit intervenir pour le début de la saison 2024/25, avec l’arrivée à Inglewood.

Cette semaine, la franchise a communiqué sur l’avancée des travaux. La charpente en béton de l’édifice est terminée, pour le plus grand bonheur de Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers.

« Je suis incroyablement excité par la salle qui est en train d’être construite », a-t-il déclaré, entouré du maire d’Inglewood et de 650 ouvriers. « On peut voir les éléments de la salle. Je pense à tous les progrès réalisés en un an, c’est véritablement incroyable. »

En plus de la salle, l’Intuit Dome, les Clippers auront également un tout nouveau centre d’entraînement, actuellement en construction lui aussi. De plus, on sait que dans cette nouvelle salle, les Californiens possèderont le plus bel écran géant de la NBA, le « Halo Board ».