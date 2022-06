Dans leur nouvelle salle, les Clippers profiteront du plus bel écran géant de la NBA

Un écran de télévision 60 pouces (130 x 75 cm), vous voyez ? Imaginez maintenant plus de… 3 500 écrans de ce genre côte à côte et vous aurez une idée de l’écran vraiment géant qui surplombera l’Intuit Dome, la future salle des Clippers qui doit ouvrir ses portes pour la saison 2024/25.

Ce n’est ni plus ni moins que la promesse de l’écran LED (233 millions de LED !) le plus grand et le plus impressionnant dans le monde du basket à ce jour.

Ce « Halo Board », qui s’étendra sur près d’un hectare, entourera les 18 000 fans avec une vue en 4K pour apprécier ralentis, statistiques individuelles, évolutions selon les quart-temps ou encore données avancées.

Les Clippers, qui ont investi 2 milliards de dollars pour leurs nouvelles installations, ont fait appel à Daktronics, un concepteur américain d’écrans LED qui est en train de devenir un acteur majeur de la technologie sportive. La société spécialisée a déjà équipé 11 salles NBA, 18 stades NFL ou encore 22 terrains MLB. Dans le monde entier, Daktronics est le princiapl fournisseur de LED, avec plus de 11 500 écrans dans des installations sportives.

Steve Ballmer promet « la meilleure des salles NBA »

« Nous sommes ravis de nous associer à Daktronics, un innovateur en matière d’affichage vidéo, pour développer cet Halo Board qui créera l’une des expériences en direct les plus intenses dans le domaine du sport », a promis Gillian Zucker, présidente des opérations commerciales des LA Clippers.

À noter que des écrans supplémentaires situés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Intuit Dome aiguilleront les spectateurs à leur arrivée jusqu’à ce qu’ils soient assis.

Ils pourront également suivre un match en cours pendant les temps d’attente. Un autre écran géant surplombera le terrain de basket extérieur où les amateurs pourront s’exercer ou profiter d’activités.

Les Clippers ont donc mis le paquet sur les dimensions visuelle et immersive de l’expérience. On se souvient qu’en septembre dernier, Steve Ballmer a promis que l’Intuit Dome « sera la meilleure des salles ».

« On va vous permettre d’être le plus proche possible du match, plus que n’importe quelle autre salle de la ligue, sauf Utah peut-être. On va tout faire aussi pour s’assurer que les gens ne s’éloignent pas longtemps de leur siège. Car je ne supporte pas de voir des sièges vides si longtemps » avait-il promis.